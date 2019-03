Der Plan sah vor, vom Nachholspiel beim SV Schermbeck den ersten Sieg seit Oktober mitzubringen. Stattdessen trat der 1. FC Gievenbeck nach der 1:2 (0:1)-Pleite mit gesenkten Köpfen die Rückfahrt an und musste erkennen, dass auch dieser Kontrahent in Sachen Robustheit und Abgeklärtheit in einer ganz anderen Liga unterwegs ist. Oft zu ängstlich, zu scheu, zu brav – zu wenig gegen den keinesfalls unfair agierenden Mitaufsteiger. „Seitdem wir unter dem Strich stehen, ist es auch mental schwieriger“, so Trainer Benjamin Heeke , der irgendwie versuchte, sein Team aufzurichten.

Der Gast versuchte es mit einer Fünferkette und lag damit zunächst richtig. Den formstarken Hausherren fiel nichts ein gegen entschlossen verteidigende Münsteraner. Die kompromisslose Linie hatte jedoch auch ihren Preis, kaum ein kontrolliertes Anspiel gelangte in die andere Hälfte. Das Warten auf den einen genialen oder glücklichen Moment.

Der SVS zog das Tempo sachte an. Dominik Mila­szewski köpfte knapp vorbei (26.), Marek Klimczok setzte nach einer Ecke, an die Nico Eschhaus nicht herankam, seinen Direktschuss zu hoch an (36.). Alles nicht so wild. Für Aufregung sorgten eher die permanenten Diskussionen um diverse fragliche Pfiffe. Vielleicht witterte der FCG, der nicht von der Linie des Schiedsrichtergespanns profitierte, in der 42. Minute dann zu sehr die Chance auf diese eine Szene. Ein Freistoß an der Mittellinie, den Jannik Balz direkt in die Arme von Keeper Cedric Drobe trat. Dann ging’s blitzschnell. Der Torwart sah Gökhan Turan, der sich über die schwache Absicherung, das geringere Tempo der Gievenbecker und den falschen Laufweg von Felix Krasenbrink freute. Er lief in den Strafraum ein, bediente Kilian Niewerth, der wenig Mühe mit dem 1:0 hatte.

Was für ein unnötiger Ausklang dieser Halbzeit, Durchgang zwei begann dafür mit einer lange nicht registrierten Portion Glück: Maik Habitz köpfte eine Balz-Ecke unbedrängt ins eigene Netz (48.). Mit dem 1:1 hatte der Tabellenvorletzte plötzlich Oberwasser und ein paar technisch gute Sequenzen. Es blieb von kurzer Dauer. Denn Niewerth kam im Sechzehner an den Ball, drehte sich um den auf ein Foul spekulierenden Constantin Rieger und Krasenbrink und schloss platziert ins kurze Eck zum 2:1 ab (54.). Der Knackpunkt. Der FCG wusste nicht, wie er Torgefahr erzeugen sollte. Ein Balz-Freistoß aus 30 Metern (61.) und ein Abschluss von Justus Kurk (81.) – mehr kam nicht. Die Gievenbecker Negativserie umfasst nun elf sieglose Partien. „Mit dieser Art von Gegnern können wir einfach nicht umgehen“, sagte Heeke frustriert. FCG : Eschhaus – Kurk, Rieger, Krasenbrink, Franke, Mende – Heubrock, Altun (86. Geisler), Canisius – Balz (77. Gerick), Niemann (63. Keil)