So ganz ohne personelle Sorgen können die Preußen die Auswärtsreise zu den Würzburger Kickers am Freitag nicht antreten. Neben Niklas Heidemann (Gelbsperre) drohen einige weitere Ausfälle. So stieg Lucas Cueto erst am Donnerstag wieder ins Training ein, nachdem er eine Woche wegen Problemen mit dem Hütbeuger pausiert hatte. Tobias Rühle bekam in der Einheit am Dienstag einen Pferdekuss, dürfte aber einsatzfähig sein. Das gilt fürs Erste auch für Kevin Rodrigues Pires. Seine Leistenbeschwerden lassen allerdings den Schluss zu, dass ihm in naher Zukunft eine Operation droht. Ein Fragezeichen steht zudem wieder hinter Sandrino Braun, der weiter auf die Geburt seines ersten Kinders wartet. Tritt er die Reise nach Franken nicht mit an, könnte Danilo Wiebe mehr als 13 Monate nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder im Preußen-Aufgebot stehen.

Und dann ist da noch Rufat Dadashov, der sich eineinhalb Wochen auf Länderspielreise mit Aserbaidschan befand, am Montag in Baku (drei Stunden Zeitverschiebung) noch 65 Minuten gegen Litauen mitwirkte und doch erst am Mittwoch wieder in Deutschland war. Die erste Einheit bestritt der 27-Jährige am Donnerstag. „Die Strapazen sind natürlich nicht gut, zumal er diese Belastung so bislang noch nicht kannte“, sagt Trainer Marco Antwerpen. Mitfahren wird der Angreifer wohl, aber ein Startelf-Mandat ist eher unwahrscheinlich.