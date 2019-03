Der 1. Cologne Boxing-Worldcup ist praktisch der Nachfolger des Chemiepokals. Beim Turnier in Halle traten seit 1970 die weltbesten Amateurboxer an, der einstige Sportinternatsschüler Abbas Baraou gewann das Turnier zweimal und unterstrich seine Klasse. Zuletzt strich das Land Sachsen einen Zuschuss von rund 50 000 Euro. Nun springt der SC Colonia aus Köln ein. Unter anderem Kuba hat seine Teilnahme zugesagt.

Dilara Gökalan (Boxzentrum Münster) wie auch Salah und Tarik Ibrahim (beide BC Münster 23 ) werden bis zum 8. April die Trainingsmaßnahme von Bundestrainer Michael Timm absolvieren. Vom 10. bis 13. April steht dann das Turnier in Köln an. Für die nationalen Topathleten aus Münster geht es um WM-Qualifikationen, den Nachweis der Kader-Zugehörigkeit und den Blick zu den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio. Die Ibrahim-Brüder gelten dabei in den Klassen bis 49 kg und 52 kg als Fixstarter. Gökalan (bis 57 kg) sieht in Ornella Wanner (bis 57 kg) und Marie Retzer (bis 60 kg) zwei starke Mitbewerberinnen um ein Olympia-Ticket für die Klasse bis 60 Kilogramm.► Westfalenmeisterschaft, Finals: Am Sonntag finden die Finals der Westfalenmeisterschaft der Eliteboxer statt. Titelchancen haben Thomas Eberhard (Breitensport, bis 75 kg), Miguel Medina-Pocco (B-Klasse, bis 69 kg), David-Catalin Bejenaru (B-Klasse, bis 81 kg), Hidayet Ünal (A-Klasse, bis 60 kg), Naziri Piraki (A-Klasse bis 75 kg), Elah Al-Maghamseh (A-Klasse bis 75 kg) und Ali Dakroub (A-Klasse, über 91 kg). Sie alle starten für das Boxzentrum, wobei der Einsatz von Piraki (Cut über dem Auge) im vereinsinternen Duell mit Al-Maghamseh fraglich ist. Zudem trifft im Schwergewicht (bis 91 kg) Patrick Walfort vom Boxzentrum auf Tim Vogt vom BC Münster 23. Die Sieger der Finals qualifizieren sich sicher für die NRW-Meisterschaft.