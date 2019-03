Marie Schölzel zu Gast in der heimischen Halle

Der Sitzplatz im Flieger war schon reserviert, am Mittwoch sollte es mit der deutschen Nationalmannschaft nach Japan zur Weltmeisterschaft gehen. Doch es kam alles anders für Marie Schölzel . Einen Tag vor der Abreise, am 18. September 2018, knickte die Mittelblockerin um und verletzte sich schwer am Sprunggelenk (Bänderriss, Trümmerbruch, Knochenödem). Nicht nur das Aus für die Titelkämpfe in Asien stand fest, auch eine lange Pause mit über zwei Monaten an Krücken und in einem Spezialschuh. „Für eine Verletzung gibt es nie einen guten Moment, aber dieser war besonders schwer. Das war das Schlimmste, was einem Sportler passieren konnte, ich habe in den ersten Tagen viel geweint“, sagt Schölzel.

Doch ihre Tränen trockneten schnell, nach einer konservativen Behandlung und viel Geduld, Fleiß und Eigenmotivation kehrte die 21-Jährige schneller als gedacht ins Teamtraining beim SSC Palmberg Schwerin zurück. Ihr Problem allerdings war, dass ihr Vereins- und Bundestrainer Felix Koslowski vor Saisonbeginn mit Beta Dumancic einen Ersatz für Schölzel verpflichtet hatte und ihre Position in der Mitte mehrfach besetzt war. Es war schlicht kein Platz für die gebürtige Berlinerin im Luxuskader des SSC.

Anders sah es zu der Zeit, Ende Januar, beim USC Münster aus. Nach dem Ausfall von Juliet Lohuis, die verletzt von der WM an den Berg Fidel kam, herrschte im Block Vakanz, Juliane Langgemach und Kazmiere Brown mussten dort Akkordarbeit verrichten. „Mich zum USC ausleihen zu lassen, war eine gute Entscheidung. Ich bin hier super glücklich und bin dankbar, dass ich so schnell die Chance bekommen habe, wieder zu spielen“, sagt Schölzel, die sich noch nicht bei 100 Prozent ihres Leistungsvermögens sieht. „Ganz das Gefühl, dass alles wieder da ist, habe ich noch nicht. Aber es wird jeden Tag besser“, meint die 1,90 Meter große Nationalspielerin, die wie in Schwerin auch beim USC die Trikotnummer 16 hat.

Im scheinbar falschen Dress könnten die Schweriner Fans Schölzel am Sonntag (18 Uhr) wähnen, wenn sie mit ihrem aktuellen Verein im Playoff-Viertelfinale auf ihren Arbeitgeber trifft. Eine besondere Konstellation, der Schölzel aber nicht zu viel Bedeutung beimisst. „Ich hätte mir zwar einen anderen Gegner lieber gewünscht. Es ist sicherlich etwas merkwürdig, aber jetzt ist es so“, sagt Schölzel, die mit dem SSC 2017 und 2018 Deutsche Meisterin wurde.

Insidertipps, wie der Hauptrunden-Zweite für den USC zu knacken ist, hat die Studentin der Wirtschaftsinformatik (Fernuni Hagen) für Münsters Trainer Teun Buijs kaum noch, auch Kontakt zu ihren Teamkolleginnen besteht derzeit nur sporadisch. „Ich habe ja leider nicht mit der Mannschaft gespielt, da hat sich im Vergleich zur Vorsaison einiges geändert. Wir sind der Außenseiter und können befreit aufspielen. Wenn Schwerin schwächelt, müssen wir da sein.“ Marie Schölzel wird es – als Gast in der heimischen Halle.