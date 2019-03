Die Themse gilt als eines der traditionsreichsten Ruderreviere der Welt, das Head-of-the-river-Race (Horr) im Frühjahr ist neben dem Henley-Cup im Juli einer der beliebtesten Treffpunkte für ambitionierte Athleten jeden Alters knapp unterhalb oder jenseits der Grenze zum Leistungssport. Am kommenden Samstag werden wieder 400 Boote – ausschließlich Achter – auf die 6,8 Kilometer lange Strecke zwischen Mortlake und Putney geschickt, einen Tag später beim sogenannten Veterans-Head weitere 280 Teams älteren Semesters. Dabei darf Münster als ausgewiesene Ruderer-Hochburg natürlich nicht fehlen.

Das Besondere: Alle drei Clubs mit Heimat am Dortmund-Ems-Kanal sind in London vertreten – und machen, was selten genug vorkommt, gemeinsame Sache: Der ARV, der ARC und der RV Münster sitzen in einem Boot – trainiert wird das Joint Venture zudem von Antonia Elke vom ARC. An Bord sitzen dann Steuermann Leo Brüggemann, Thede de Boer, Corand Halle, Luis Holzhauer, Lasse Haack, Bennett Pennekamp, Colin Stein (alle RVM), Lorenz Englisch (ARV) und Maximilian Ludwig (ARC).

Ihre Feuertaufe hatten die Münster-Allstars bereits am 11. März beim Heineken- Roeivierkamp in Amsterdam, jetzt geht es also an und auf die Themse. Zudem wird der ARV noch einen eigenen Achter ins Rennen schicken und am Sonntag mit einem Veteranen-Boot vertreten sein. Für die Athleten des Verein endet mit diesem frühen Höhepunkt die Wintersaison. Highlights im Sommer sind die Deutsche Hochschulmeisterschaft und im Juli natürlich der nächste Ausflug auf die Themse – dann zum Prinz-Albert-Cup in Henley.