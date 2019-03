Viel ist ja nicht passiert, doch nach dem 2:2 am vergangenen Wochenende dürfen sich die Fußballer des SCR im Kampf um Platz in der Kreisliga B einfach keinen Patzer mehr erlauben. Gegen die SG Elte ist ein Sieg absolut Pflicht, will die Mannschaft von Julian Lüttmann den Traum vom Aufstieg in die Kreisliga A aufrecht erhalten.

Im Prinzip dürfte der Gast aus Elte dem SCR gerade recht kommen. Der SC spielt eine äußerst durchwachsene Saison und belegt mit 26 Punkten nur den zehnten Tabellenplatz. Vor allem in der Offensive ist der Zehnte aktuell nur biederes Mittelmaß. Der SCR hingegen musste in Wettringen zwar zuletzt mit einem Unentschieden vorlieb nehmen, gehört aber zu den stärksten Teams der Liga. Das will die Lüttmann-Elf auch unter Beweis stellen.