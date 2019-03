Während die einen Matchball haben, heißt es für die anderen: verlieren verboten. Diese so reizvolle Konstellation sind fester Bestandteil der Playoffs und machen die Faszination dieses Modus aus. Und eben diese Faszination wollen die WWU Baskets Münster auch im Halbfinale erfahren, das sie nach dem 77:65-Erfolg in Spiel eins nun im zweiten Duell am Samstag (18 Uhr) beim FC Bayern München II schon erreichen können.

Dagegen wird aber der Gastgeber im 6700 Zuschauer fassenden Audi-Dome etwas haben. Nach dem Hinspiel war Bayern-Trainer Demond Greene nur bedingt mit dem Auftritt seiner jungen Mannschaft zufrieden, mahnte die vielen Ballverluste (19) und die schwache Wurfquote (39 Prozent aus dem Feld) an. Daher erwartet sein Pendant auf Baskets-Seiten, Philipp Kappenstein , einen angepiksten FCB, der in der Hauptrunde nur vier Heimspiele verlor und im Playoff-Viertelfinale das Weiterkommen mit den Siegen auf heimischem Parkett gegen die Iserlohn Kangaroos perfekt gemacht hat. „Es wird ganz anders zur Sache gehen. Ich erwarte eine klare Steigerung seitens der Bayern, zumal deren junge Spieler zu Hause signifikant besser spielen und mehr auftrumpfen“, sagt Kappenstein.

Eine Menge Physis und ein gesundes Maß an Aggressivität wird nötig sein, um in der bayrischen Landeshauptstadt, in die die Münsteraner am Freitag reisten, zu bestehen. Dazu gehört die Arbeit unter den Körben, unter denen die Baskets am vergangenen Sonntag Nachteile hatten – wie die Statistik von 38:30 zugunsten der Münchener belegt. „Die zwölf Offensivrebounds der Bayern waren zu viel. Wir müssen in der Defense ein paar Sachen optimieren, obwohl wir da gut ausgesehen haben“, erklärt Kappenstein, der den defensivstarken Andrej König nach einer fiebrigen Erkältung für nur „bedingt einsatzfähig“ erklärt. „Dennoch sehe ich uns gut vorbereitet. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir freuen uns alle auf die Partie.“

Dazu trägt auch die Spielstätte bei, in der sicher eine gewöhnungsbedürftige Atmosphäre herrschen wird. Anders als im Hexenkessel Berg Fidel (Greene: „Ein grandioses Publikum“) wird es im Audi-Dome deutlich stiller zugehen bei Münchens Playoff-Zuschauerschnitt von 475. „Aber auch das können wir kanalisieren, zumal wir auch viel Unterstützung von Münsteranern bekommen werden“, sagt Kappenstein. Und mit der wollen die Baskets den Matchball verwandeln.