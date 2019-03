Grenzgänger unter sich! Wenn Blau-Weiß Aasee am Sonntag die SG Telgte in der Bezirksliga erwartet, begegnen sich zwei Mannschaften am fußballerischen Abgrund. Die Gastgeber rangieren nach dem Nachholspiel von Germania Horstmar gegen den SC Greven 09 (3:0) auf Platz 14 – dem ersten Abstiegsrang. Eine Position und einen Zähler dahinter stehen die Gäste – aber mit einem Nachholspiel im Ärmel. Eine Heimniederlage würde die Hausherren also zurückwerfen.

„Es ist sehr wichtig. Bei der augenblicklichen Situation wohl das Spiel des Jahres“, macht Trainer Matthias Gerigk erst gar nicht den Versuch, die Bedeutung herunterzuspielen. Und das bei der anderen „Situation“, der personellen. „Wenn wir die sieben Neuzugänge im Winter nicht gehabt hätten, wüsste ich nicht, wie es gehen sollte“, zuckt Gerigk mit den Schultern. „Ich kann nur an die Jungs appellieren zu kommen.“ Vor Wochenfrist in Wilmsberg waren es lediglich 14 Spieler – inklusive Ersatztorhüter.

Von denen fallen Enno Stemmerich sowie Mark Andro mit Andenken (Zerrungen) aus dieser Partie aus. Für Julian Stiens kommt das Spiel zu früh, Alan Ates (Urlaub) und Tim Knabbe (privat verhindert) fehlen ebenso. Dennoch geht es darum, den guten Start in den zweiten Saisonteil und den Anschluss an das Mittelfeld zu verteidigen. Apropos verteidigen: Dass beide Mannschaften 47 Gegentreffer hinnehmen mussten, nur Schlusslicht Preußen Lengerich (48) kassierte mehr, gehört auch zu der Partie der Grenzgänger.