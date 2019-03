Jannik Borgmann hat seinen Vertrag bei den Preußen vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Er gilt vereinsintern als Paradebeispiel für den Weg, den der SCP seinen Nachwuchsspielern auch für die Zukunft aufzeigen möchte. Der 21-jährige Innenverteidiger hat sich mit starken Leistung in der U 23 für einen Profivertrag seit dieser Saison empfohlen. Der groß gewachsene Linksfuß hat sofort den Sprung aus der Westfalenliga in die 3. Liga in Rekordzeit gemeistert und in 16 Drittliga-Einsätzen seine Qualität nachgewiesen.

„Jannik hat in dieser Saison wirklich eine super Entwicklung genommen und die Erwartungen mehr als erfüllt. In sehr kurzer Zeit hat er sehr viele Spiele absolviert und gezeigt, welches Potential er besitzt. Wir möchten diesen Weg mit ihm weitergehen und trauen ihm noch sehr viel zu“, sagt Sportchef Malte Metzelder. „Er ist das Musterbeispiel für unseren Ausbildungsweg, sein Werdegang verdeutlicht noch mal die Bedeutung unserer zweiten Mannschaft, auf die wir auch in Zukunft bauen werden.“

Der Traum vom Profifußball schreibt für den Emsdettener mit der Verlängerung das nächste Kapitel: „Der erste Schritt ist geschafft, jetzt geht es weiter. Die Hinrunde verlief auch über meinen Erwartungen, jetzt habe ich vom Verein in einer Phase, in der es nicht so läuft, das Zeichen erhalten, dass auch langfristig mit mir geplant wird. Das freut mich natürlich. Ich bin überglücklich, hier meinen Vertrag verlängert zu haben“, sagt der Spieler. „Es ist ein Privileg, den Verein so nah an meiner Heimat zu haben, dadurch ist die Verbundenheit zum SC Preußen sehr groß. Meine Familie kann zu jedem Spiel kommen, meine Freunde sind oft im Stadion. Das macht es noch mal besonderer, hier zu spielen. Ich werde jetzt weiter Gas geben, um mich weiterzuentwickeln und wieder mehr Spielzeiten zu bekommen.“