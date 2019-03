Klingenburg redet nach Preußen-Pleite in Würzburg Tacheles

Jeder hätte ja die übliche Leier von sich geben können, vielleicht sogar garniert mit dem leicht positiv angehauchten Querverweis, dass die Torflaute bei Auswärtsspielen beendet worden ist. Also etwas Hoffnung verbreiten trotz der x-ten Niederlage. Doch dann redete René Klingenburg Tacheles, sein Tattoo am Hals schien wie ein Drache aus „Game of Thrones“ mit den Flügeln zu schlagen. „Ob ich enttäuscht bin? Wir sind immer enttäuscht nach Niederlagen, und dann sind wir noch enttäuschter“, versuchte er wie weiland Rudi Völler nach einem Zittersieg der deutschen Nationalelf gegen die Färöer-Inseln das zu umschreiben. Und fügte passend zum Druck auf der Halsschlagader an: „Mir platzt gleich der Kragen. Wir fahren zig Stunden hin und zurück für so einen Scheiß. Immer wieder geraten wir in Rückstand, ich sehe die Parallelen bei unseren Auswärtsspielen in dieser Saison. Jeder Spieler sollte sich an die eigene Nase fassen. Es ist auch eine Qualitätsfrage.“

Gerade hatte der SC Preußen Münster mit 2:3 (0:1) bei den Würzburger Kickers verloren, wieder eine Auswärtspleite. Kein Trost war zum einen, dass die 4807 Zuschauer eine lebhafte und abwechslungsreiche Partie gesehen hatten. Und kein Trost war es für die Preußen, nach sechs Begegnungen ohne Torerfolg in der Fremde in der Flyeralarm-Arena gleich doppelt getroffen zu haben. „Drei Tore in Cottbus, zwei in Wiesbaden, jetzt wieder drei in Würzburg – wir kassieren einfach zu viele Gegentreffer“, umriss Abwehrchef Ole Kittner die Problematik. Er legte den Finger in die Wunde, auch wenn der 31-Jährige ein einen für Preußen-Verhältnisse besseren Auswärtsaufritt gesehen hatte: „Jeder von uns muss über 90 Minuten mit allem rechnen und auf alles vorbereitet sein.“ Zwischen den Zeilen klang auch seine Kritik durch, dass eben nicht jeder Adlerträger von der ersten bis zur letzten Sekunde zu 100 Prozent bei der Sache war. Auch das ist eine Frage der Qualität.

Akono trifft wieder Cyrill Akono kam zu seinem 14. Einsatz in dieser Saison, dabei stocherte er nach 57 Minuten den Ball zum 1:2 über die Linie. Für den 19-Jährigen war es bereits das fünfte Saisontor. „Es gab nach dem 0:2 bei uns keine hängenden Köpfe. Wir haben Moral gezeigt“, betonte er das Positive an dieser Partie. Er blickte auch gleich dem kommenden Heimspiel unter Flutlicht gegen den SV Meppen am Freitag (19 Uhr) entgegen: „Da werden wir ein anderes Gesicht zeigen.“ Im Saisonfinale wird er vor allem mit Rufat Dadashov, der in der Wochenmitte vom Länderspiel-Einsatz mit Aserbaidschan zurückkam, um die Rolle in der Angriffsmitte des SC Preußen konkurrieren müssen. ...

Münster in Würzburg, das lief zur Pause eigentlich auf ein 0:0 hin. Hätte Kevin Rodrigues Pires nicht so leichtfertig den Ball verloren, was am Ende Caniggia Elva das Führungstor ermöglichte (43.). Auch das 0:2 (50.) fand unter gütiger Mithilfe der Gäste statt, weil Lion Schweers nicht entschieden genug klärte – Patrick Breitkreuz traf für Würzburg.

Erst dann verließen die Preußen ihren Wohlfühlmodus, diese mehr oder weniger reservierte Art Fußball zu spielen. „Für mich ist das gar nicht so leicht über das Spiel zu sprechen. Vor der Pause hatten wir viele Abspielfehler, es fehlten Basics, vor dem 0:1 wurde der Druck bereits immer größer für uns“, so Trainer Marco Antwerpen. Die „gute Reaktion“ nach dem 0:2 nahm er zu Kenntnis, weil Cyrill Akono (57.) zum 1:2 und Martin Kobylanski (82.) zum 2:3 die Hoffnungen auf einen Punkt am Leben hielten, während Dominic Baumann (78.) zum 3:1 getroffen hatte – Schweers hatte abgefälscht.

Es bleibt auch für Antwerpen ein Rätsel, warum seine komplette Mannschaft erst mit Verzögerung die Spiele so annimmt, wie es im Vorfeld besprochen wurde. Die letzten 40 Minuten sah man in Würzburg eine verbissene und mutige SCP-Auswahl. „Zwei, drei Spieler waren anfangs gar nicht in der Partie“, monierte der Coach. „Das begleitet uns schon durch die ganze Saison.“

Drei Änderungen Die Preußen mussten in Würzburg auf Lucas Cueto (verletzt), Niklas Heidemann (gesperrt) und Sandrino Braun (werdender Vater) verzichten. Startelf-Chancen gab es deshalb für Philipp Müller und Philipp Hoffmann in der Offensive sowie Benjamin Schwarz auf der linken Mittelfeldseite. Gerade in der Offensive kam der SCP vor der Pause kaum zum Zuge. Würzburgs Deckung hatte die Preußen lange gut im Griff. Trainer Marco Antwerpen hatte seine Mannschaft in einem 3-4-3-System aufs Feld geschickt. Wobei Kevin Rodrigues Pires einen rabenschwarzen Tag in der Mittelfeldzentrale erwischte. ...

Und noch stehen weitere vier Partien in der Fremde bei 1860 München, Eintracht Braunschweig, dem Halleschen FC und dem FSV Zwickau auf dem Programm. Keine guten Aussichten für Auswärtsfahrer.