Das war ein Rückschlag im Titelrennen, der vielleicht vorentscheidende. Die 28:35 (7:17)-Niederlage von Westfalia Kinderhaus bei der HSG Hohenlimburg macht in der Frauen-Verbandsliga ein „Finale“ am letzten Spieltag beim Primus TuRa Halden-Herbeck eher unwahrscheinlich.

Das galt für ein besseres Resultat schon beim Seitenwechsel. „Wir haben vor der Pause wohl die schwächsten 30 Minuten in den letzten zwei Jahren abgeliefert. Das war Angsthasen-Handball“, bilanzierte Florian Ostendorf die ersten 30 Minuten. Anschließend sah der Trainer jedoch ein Aufbäumen und eine Steigerung. 20 Minuten versuchte Westfalia per offener „Manndeckung“, das Resultat zu verbessern. „Wir haben Sekt oder Sibirien gespielt. Aber der Rückstand war zu hoch“, so Ostendorf, bevor er schon wieder nach vorne blickte: „In der Endphase der Saison geht es gegen zwei Abstiegskandidaten und einen Aufstiegsaspiranten. Wir entscheiden die Liga mit. Da tragen wir Verantwortung.“ Gleichzeitig gilt es, diese drei Spiele zu gewinnen, um in Sachen Platzierung das Optimale herauszuholen. Und dann wäre da auch noch das nicht leichte Restprogramm des Tabellenführers.

Tore: Enders (9), Glage (6/2), Plett (4), Schwarz (3/1), Ludusan, Müller-Deile (je 2), Engelhardt, Pohlkötter (je 1)