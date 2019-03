Der Endspurt kam zu spät. Nach dem 21:25 (56.) startete Westfalia Kinderhaus in der Männer-Landesliga eine Aufholjagd. Bei der 24:25 (13:14)-Niederlage als Gast des TV Friesen Telgte führte sie aber nicht mehr zum (Teil-)Erfolg. Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte Westfalia mit 16:14 (36.) sogar geführt, war nach verschlafener Anfangsviertelstunde endgültig hellwach, verlor aber nach der Führung den Faden. Und zu viele Duelle mit Jan-Simon Tenholt. Sechsmal behielt der TV-Torhüter in Eins-gegen-eins-Situationen die Oberhand. „Ich hatte die Jungs auf ihn vorbereitet“, sagte Trainer Sebastian Dreiszis, der drei Jahre eben mit Tenhorst in einem Team gespielt hatte. Und ihm missfiel das Ergebnis: „Ein Remis wäre verdient gewesen. So aber hätte ich lieber mit sechs Toren verloren.“

Tore: Kohl (9/3), Dittrich (5), Siering (4), Berger (3), Pakullat (2), Leenings (1)