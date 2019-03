André Frankrone war in Top-Form. „Das war erste Sahne. Diesmal gehören alle elf Spielerinnen in die Elf des Tages“, nahm der Trainer von Wacker Mecklenbeck nach dem 3:0 (1:0)-Heimsieg über den SC Wiedenbrück Fahrt auf. Sein Team hatte ihn begeistert. Dabei war das Spiel gegen den Ball der Schlüssel zum Erfolg. Die Umsetzung stellte die Gäste vor Probleme und eröffnete Wacker einige Chancen. Auch nach zahlreichen Eckstößen. Zunächst aber traf nur Paula Funcke (34.) per Kopf. Nach dem Wechsel sorgten Isabel Riemann (50.) sowie Pia Haack (63.) für den Lohn.

Wacker: Krützmann – Theobald, Stein, Schipke, Selle (66. Düking) – Funke (76. Ibrahimi), Zinn – Dircks (74. Weber), Haack, Riemann – Funcke