Die Reihen hatten sich gelichtet. Keine Innenverteidiger, kein Sechser – on top mussten weitere Kräfte passen. Bei BW Aasee schrillten die personellen Alarmglocken vor dem arg so wichtigen Abstiegsduell gegen die SG Telgte . Da schnürte erstmals in dieser Saison zwangsläufig Trainer Matthias Gerigk die Treter. Und Abwehrspieler Julius Greiwe sollte an diesem Sonntag zweimal über 90 Minuten gehen. Zuvor bei der Reserve, dann bei der ersten Garde. Es langte trotzdem. Die Blau-Weißen heimsten beim 3:0 (1:0) gegen lethargisch wirkende Gäste die volle Ausbeute ein und haben die Abstiegsränge erst mal verlassen. „So zusammengewürfelt wie wir gespielt haben, hätte ich nicht mit so einem Ergebnis gerechten“, gab „Co“ Tobias Steens zu verstehen, dass er unter diesen Voraussetzungen schon mit einer Punkteteilung zufrieden gewesen wäre. Zumal Dauerläufer Daniel Bartelink nach gerade mal zehn Minuten durch Jonas Bienstein ersetzt wurde. Eine Zerrung war schuld.

Die Jungs von der Bonhoefferstraße drückten der Partie schon in den ersten 45 Minuten den Stempel auf. Allein Ersan Keser hätte seine Elf dreimal in Führung bringen können. Die SG kam selten aus der eigenen Hälfte, Torjäger Josef Maffenbeier kaum zur Geltung. „Wir haben nicht viel zugelassen“, sah Steens einen konzen­trierten und engagierten Auftritt seiner „letzten Mohikaner“. Mit dem Pausenpfiff wurden die Platzherren für ihren enormen Aufwand belohnt. Jannik Steur platzierte die Ecke direkt auf dem Kopf von Greiwe, der seine gute Leistung mit dem Führungstor krönte (45.). Ein kollektiver Aufschrei in blau und weiß.

Im zweiten Akt wurde der Vorsprung zunächst verwaltet. Aasee ließ Telgte ungewohnt viel Freiraum. Richtig brenzlig wurde es nach 52 Minuten, als Nils Möllers aus 13 Metern knapp verzog. Der Abwehrriegel hielt auch in der Folge. Und wenn Gefahr in Verzug war, zeigte Tormann Valentin Schulz seine Klasse.

Ein blitzsauberer Konter entschied das ungleiche Duell. Keser behielt gegen Telgtes Tormann Max Wulfert die Nerven, verwandelte eiskalt (66.). Den Deckel drauf machte Malte Weusthof per Kopf nach einem Freistoß von Steur (71.). Erleichterung pur.

Danach ging es geschlossen zum eigenen Anhang. Ein paar Jugendliche hatten eine blau-weiße Fahne mit „Westkurve“ bepinselt und ihren Jungs in den 90 Minuten zuvor den Weg zum Sieg mitbereitet.

BWA: Schulz – Gerigk, Greiwe, Weusthof, Bar­telink (10. Bienstein) – Ciuraj, Steur, Sprenger, Eustermann (53. Stemmerich) – Keser (81. Hülsmeier), Linden