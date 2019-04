Einen wahren Krimi lieferten sich die A-Junioren-Bundesligisten SC Paderborn und Preußen Münster im Viertelfinale des Westfalenpokals. Die Adler hatten schließlich das bessere Ende mit 5:4 (1:1, 3:3) nach Verlängerung für sich nach einer atemberaubenden Partie, in der sie fast schon geschlagen waren. Es ging geradezu gemütlich los. Den Rückstand durch Ivan Paradzik (25.) glich Florian Rausch für den SCP aus (41.). Finn Wortmann (81.) und Jonas Schneck (87.) schienen Münster schon Richtung Vorschlussrunde geschossen zu haben. Doch ein Doppelschlag in der Nachspielzeit druch Reto Bechtel (90.+2) und Phil Beckhoff (90.+3/FE) rettete die Paderborner in die Verlängerung, wo sie durch Justin Reinke (93.) sogar führten. Die Preußen waren konsterniert, doch sie wendeten das Blatt tatsächlich noch mal. Nicolai Remberg (107./FE) und Bajrush Osmani (120.) mit dem umjubelten Siegtor in der Schlussminute stellten erneut alles auf den Kopf. Nächster Gegner ist der TSC Eintracht Dortmund.