„Wir sind im gegenseitigen Einvernehmen auseinandergegangen und haben uns darüber abgestimmt, über die Gründe Stillschweigen zu bewahren“, erklärte Michael Grothues, der Fußball-Chef der Warendorfer SU.

Für die restlichen Spiele wird der Regionalligist, dessen Abstieg in die Westfalenliga feststeht, von Co-Trainer Friedhelm Mors und Frank Woycke trainiert, der das Team in der neuen Saison ohnehin übernimmt. Am Sonntag steht um 15 Uhr das Heimspiel gegen Germania Hauenhorst an.