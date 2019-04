Der Drittliga-Meister kann auch kämpfen. Im letzten Saisonspiel wurden die Frauen der zweiten Mannschaft des USC Münster noch einmal richtig gefordert. Gegen den Tabellendritten VC Allbau Essen setzten sie sich nach 0:2-Rückstand noch 3:2 (19:25, 17:25, 25:8, 25:18, 25:12) durch. In den Sätzen eins und zwei dominierten die Gäste. „Da waren wir chancenlos“, räumte USC-Trainer Axel Büring ein. Danach allerdings nahm sein Team das Heft in die Hand. Im Tiebreak gerieten die Unabhängigen angesichts eines 6:11-Rückstandes noch einmal in Turbulenzen. Doch auch diesmal fanden sie die richtige Antwort. „Das war schon ein sehr beeindruckender Saisonabschluss“, meinte Büring.