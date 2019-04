Die Drittliga-Frauen von BW Aasee haben die Saison mit einer Niederlage beendet. Beim RC Sorpesee unterlag das Team am Samstag 1:3 (23:25, 15:25, 25:20, 14:25). „Wir hatten eklatante Probleme in den Elementen Aufschlag und Annahme. Da haben wir wirklich kein Bein an die Erde bekommen“, konstatierte Trainer Kai Annacker. In den Sätzen zwei und vier waren die Münsteranerinnen gänzlich chancenlos. Im ersten Abschnitt lag das Team schon 16:24 hinten, ehe es mit Patricia Lomölder im Service und einem 7:0-Lauf bis auf einen Punkt herankam. Johanna Brockmann und Kerstin Theis stehen Aasee in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung, Kathrin Pasel und Lomölder müssen aus Studiengründen deutlich kürzer treten.