Chiara Hoenhorst muss ihre Profikarriere beenden

Nach dem Ausscheiden des USC Münster am vergangenen Mittwoch im Playoff-Viertelfinale gegen den SSC Palmberg Schwerin erhielt Chiara ­Hoenhorst Blumen zum Abschied. Der Vertrag der 22-Jährigen läuft im Sommer beim Bundesligisten aus. Was da noch nicht viele wussten: Es war das Ende ihrer Karriere als Volleyball-Profi.

Am 7. April 2018 wurde Hoenhorst bei der Amokfahrt in Münsters Innenstadt schwer verletzt, mit Kopfblessuren lag sie drei Tage im künstlichen Koma. Ein langer Weg zurück ins alltägliche wie ins sportliche Leben folgte. Erfolgreich und mit einer beeindruckenden Willensstärke meisterte sie diesen, kämpfte sich zurück in den USC-Kader und kam wieder zu Einsätzen in der Bundes­liga – bewegende Momente für Hoenhorst, ihr Team und die Zuschauer am Berg Fidel.

Schwere Entscheidung

Nun, fast auf den Tag ­genau ein Jahr nach dem Schicksalsschlag, machte BWL-Studentin Hoenhorst am Montag ihre Entscheidung auf der Vereinshomepage bekannt. „Sie ist mir nicht leichtgefallen. Aber seit November sehe ich sogenannte Doppelbilder. Der Druck, der nach dem Unfall auf den Sehnerven gelastet hat, war so groß, dass diese Folgeerkrankung jetzt auf­getreten ist. Die Ärzte sagen, dass die Doppelbilder mit der Zeit auch wieder weggehen können. Dazu muss ich aber erst einmal kürzertreten und den Profisport an den Nagel hängen“, erklärt Hoenhorst, die ihren Mitspielerinnen und dem Club für die Unterstützung in den vergangenen Monaten dankte.