Das ist eine Bombe: Nils Drube und Sven Hozjak, die als gleichgestelltes Trainerpaar Ende August 2018 die Nachfolge des glücklosen Matthias Maucksch angetreten haben, werden die Sportfreunde am Saisonende verlassen. „Für uns ist nach dem letzten Spieltag definitiv Schluss in Lotte“, äußerte ein maßlos enttäuschter Nils Drube gegenüber den Westfälischen Nachrichten . Sascha Brinker, Berater von Drube und Sven Hozjak, unterrichtete am Montag Aufsichtsrat und den sportlichen Leiter Manfred Wilke über die Entscheidung.

„Wir haben das beste aus der Mannschaft herausgeholt, was möglich war“, erklärt Drube. „Dass es zuletzt nicht mehr gestimmt hat, dafür gibt es Gründe. Das hat auch uns zermürbt. Deshalb werden wir den Verein am Saisonende verlassen. Bis dahin werden wir aber alles geben, um den Klassenerhalt zu erreichen.“ Dass Vertragsverlängerungen in Lotte immer erst im Mai und Juni getätigt werden, ist kein Geheimnis. Das war immer so. Einige Spieler im aktuellen Kader kommen mit der undurchsichtigen Situation aber nicht zurecht. Klarheit bekommen sie nicht. „Wir haben uns vor sechs Wochen erstmals zusammen gesetzt“, sagt Nils Drube, „zuletzt vor eineinhalb Wochen. Passiert ist aber nichts. So können wir hier einfach nicht weiter arbeiten.“ Und Drube geht weiter ins Detail: „Wir streben eine ruhige, strukturelle, nach vorne gerichtete Arbeit an. Das ist hier leider nicht möglich. Die Mannschaft hat ihre Stärken im Umschaltspiel und gegen den Ball. Für die Zukunft wollten wir sie durch punktuelle Verstärkungen auch im Spiel mit dem Ball verbessern. Passiert ist nichts. Es hat sich in den vergangenen Wochen nichts getan. Wir Trainer wissen nicht, wie wir daran sind, wie es weitergeht, die Spieler wissen es auch nicht. Das belastet und ist nicht gerade förderlich, Top-Leistungen zu bringen.“