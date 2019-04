Vor einigen Wochen feierte Tischtennis-Ass Timo Boll seinen 38. Geburtstag. Gedanken an das Karriereende schiebt der Rekord-Europameister aber noch in weite Ferne: In 14 Tagen startet er bei der Einzelweltmeisterschaft in Budapest. Nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele in Tokio. Und sein Vertrag beim Deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf läuft sogar noch bis Mitte 2022.

Kurz nach der WM in Ungarn kehrt Timo Boll in sein Wohnzimmer am Berg Fidel zurück. Sein Auftritt beim Tischtennis-Supercup, den die Stadt gemeinsam mit Borussia Münster organisiert, ist bereits das achte Gastspiel von Boll vor Ort: Enzborn Masters, Supercup , Champions League und Bundesliga: In Münster ist Boll seit 2008 ungeschlagen, und das mit einer Matchbilanz von 19:0.

Dabei war es gar nicht vorgesehen, dass der Supercup 2019 erneut in Münster stattfindet. „Eigentlich wollten wir für ein Jahr pausieren“, sagt Borussia-Abteilungsleiter Stefan Heller, der gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzende Michael Schmitz die Organisation leitet. Doch dann fiel der Ausrichter der ersten Etappe des sechstägigen Spektakels aus. Und so schlagen Boll und seine fünf Mitstreiter am 14. Mai jetzt nicht in Trier, sondern in Münster gegen auf.

„Alter Schwede“ Jörgen Persson, der „alte Schwede“, kommt vom Tischtennis nicht los wie Deutschlands Golf-Legende Bernhard Langer nicht von den großen Fairways und Grüns auf dieser Welt. Wenn Persson beim Supercup am 14. Mai in Münster aufschlägt, zählt er 53 Jahre. Seinen ersten von fünf WM-Titeln errang er 1989 in Dortmund mit dem schwedischen Team. Es folgten drei weitere Mannschaftserfolge sowie der Einzel-Triumph 1991 in Japan. Streng genommen, ist der spindeldürre Skandinavier inzwischen sogar siebenmal Weltmeister. 2018 machte Persson einen Abstecher ins Senioren-Lager und gewann in Las Vegas direkt die Einzel- und Doppelwettbewerbe (mit Partner Erik Lindh) in der Klasse der über 50-Jährigen. ...

Wohlbekannt sind den Tischtennis-Fans der „alte Schwede“ und fünffache Weltmeister Jörgen Persson sowie der derzeit weltweit beste Abwehrspieler Ruwen Filus. Erst zum zweiten Mal dabei ist Patrick Franziska, der in der neuen Saison mit Boll für Düsseldorf aufschlägt. Und die Zuschauer dürfen sich auf zwei Münster-Debütanten freuen: Daniel Habesohn, für Österreich zweifacher Doppel-Europameister, ist ebenso dabei wie der Neuzugang von Werder Bremen: Kirill Gerassimenko aus Kasachstan.