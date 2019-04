Die Athleten des RV Münster könnten bei den bevorstehenden Deutschen Meisterschaften in Köln exakt einen Achter besetzen – weil das Großboot aber bei den nationalen Titelkämpfen der Kleinboote naturgemäß nichts verloren hat, müssen sich die acht Ruderer und Ruderinnen aus Münster am Wochenende notgedrungen auf mehrere Boote aufteilen.

Entsprechend hat die Abordnung aus Münster auch die Chance, am Finalsonntag noch mit acht Booten auf dem Fühlinger See vertreten zu sein. Dass der RV Münster mit so einer großen Abordnung bei diesen Titelkämpfen am Start ist, die als wichtige Gradmesser und richtungweisende Standortbestimmung für die Besetzung der Nationalmannschaftsboote gilt, ist ein weiterer Nachweis für die gute und kontinuierliche Nachwuchsarbeit am Dortmund-Ems-Kanal.

Eine Vorreiterrolle hat natürlich auch in Köln Felix Brummel, der gemeinsam mit seinem Bootspartner Nico Merget (Frankfurt) seine Anwartschaft auf einen Platz im DRV-Achter unterstreichen will. Allerdings plagte sich Brummel zuletzt mit den Folgen einer Erkältung – über seinen Einsatz entscheidet er in enger Absprache mit Heimtrainer Thorsten Kortmann und dem Bundestrainer am Freitagmorgen. „Lieber kein Ergebnis als ein schlechtes“, sagt Kortmann, der die starken ersten Eindrücke von Brummel bei den Frühtests nicht verwässern will.

Im Zweier machen sich auch die U-23-Junioren Sönke Kruse (mit Lukas Geller aus Krefeld), John Heidhoff (mit Paul Dohrmann aus Wurzen) und Floyd Benedikter (mit Friedrich Dunkel aus Hamburg) auf den Weg zu höheren Weihen. Im Einer sind Joscha Feder und Leichtgewicht Hannes Deittert für den RV Münster im Einsatz.

Auch bei den Juniorinnen ist der RV Münster prominent vertreten: Julia Tertünte steuert den leichten Einer, Maike Eckert, erst vor wenigen Wochen vom Kanal-Nachbarn ARC Münster zum RVM gewechselt, sitzt mit der Würzburgerin Sina Schäfer im Leichtgewichtszweier.