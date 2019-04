Wenn Julian Lüttmann an das Hinspiel bei Fortuna Emsdetten zurückdenkt, gerät der Coach des SC Reckenfeld geradezu ins Schwärmen. „Das war ein Spiel auf hohem Niveau zwischen zwei sehr guten Teams. Das hat richtig Spaß gemacht, zumal wir die Partie gewonnen haben.“ Nun kommt es zum Rückspiel auf dem heimischen Sportgelände – und zu einer Wiederholung des Fußball-Leckerbissens? Lüttmann hofft natürlich darauf, womit bei einem weiteren Sieg der Weg würde für den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Soweit will Lüttmann allerdings gar nicht schauen. „Wir freuen uns erst einmal auf das Spiel am Sonntag“, sagt der SCR-Spielertrainer, dessen Team am kommenden Mittwoch auf Eintracht Rodde trifft.