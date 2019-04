Wer sagt denn, dass Nicolas Hendricks keine guten Nerven hat? Beim Spiel seiner Gievenbecker Reserve musste der Coach jedenfalls solche haben, sonst wäre er nicht gesund vom Platz gekommen. „Bis zur 85. Spielminute war das 1:1 verdient“, sagte der Coach nach den Toren von Riesenbecks Daniel Abelmann (50.) und Robin Stallmeier (65.), per Eigentor (Querschläger aus gut 20 Metern). Aber dann kam der FCG, wollte den Sieg unbedingt, traf aber nicht: Jonas Niesing, Armani Medford , Fabian Schmitt (aus fünf Metern unbedrängt) und Luke Vette per Elfmeter trafen aus allerbesten Positionen nicht ins gegnerische Tor. „Ich hatte schon den Glauben an den Fußball verloren“, gab Hendricks zu, ehe Stefan Bischoff mit der letzten Aktion im Anschluss an einen Eckball von Tom Finger doch noch das Leder über die Linie bugsierte. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Hendricks angesichts der vielen „hundertprozentigen“, aber ebenso vielen vergebenen Chancen.

1. FC Gievenbeck II: Hoffmann – Speckmann, Finger, Schäfer, Medford – Nuehues, Vette – Jansen, Gaese (46. Niesing), Bischoff – Vercelli (79. Schmitt)