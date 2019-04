1. FC Gievenbeck gerät unter den Hammer Hammer

Nicht nur 14 Mal sieglos ist Oberliga-Aufsteiger 1. FC Gievenbeck jetzt – sondern dem Abstieg ein gehöriges Stück näher gekommen nach der phasenweise desaströsen Vorstellung gegen den Keller-Konkurrenten Spielvereinigung Hamm. Das 0:5 (0:4) trifft eine Elf ins Mark, die jahrelang auf dem aufsteigenden Ast war und nun knallhart auf dem Boden der Realität gelandet ist. Kann sie noch einmal aufstehen?

Dass dieser FCG nach wenigen Minuten 1:0 durch Christian Keil hätte führen können, der an Keeper Jarno Peters scheiterte, und durch Julian Canisius noch eine Chance besaß, war ruck-zuck vergessen nach dem ersten Einschlag hinter Nico Eschhaus. Joel Grodowski versetzte Felix Krasenbrink nur allzu leicht und schlug eine scharfe Hereingabe, die Pechvogel Tom Gerbig ins eigene Tor bugsierte.

Zehn Minuten waren herum, erst zehn Minuten. Aber die Wirkung des Treffers war nachhaltig. Er sorgte bei der sofort gallig-bissigen HSV für einen Mentalitätsschub sondergleichen und für Schockstarre beim nunmehr passiv zuschauenden FCG.

Bis zur 31. Minute schraubten die konsequent die Fehler ausnutzenden Gäste das Resultat entscheidend hoch. Pascal Schmidt traf unbehelligt aus 18 Metern (15.), Grodowski traumhaft von halblinks mit rechts ins obere Eck (27.) und Schmidt obendrauf per Hacken-Tor aus Nahdistanz. Das Gievenbecker Kollektiv sah dem Treiben zu. Die Elf sackte in dieser Phase in sich zusammen.

„Da sind Welten aufeinander geprallt. Erklären kann das niemand“, sagte Trainer Benjamin Heeke tief gefrustet. „Sportlich wie mental hat Hamm uns komplett überrannt.“ Auch Heeke glaubt, dass die monatelange Erfolglosigkeit derbe Spuren hinterlassen hat. „Wir haben viele sensible Typen, was an sich ja auch positiv ist. Aber die haben eine solche Zeit noch nie erlebt.“ Schon die „fehlende Überzeugung“ vor dem Kasten des Gegners sei ein Beleg dafür.

Heeke baute nach dem Seitenwechsel die beiden U-19-Spieler Paul Bergmann und Moritz Leisgang ein, weil er angeschlagene Stammspieler nicht ins verlorene Duell einwechseln wollte. „Die beiden Jungs hatten nichts zu verlieren.“ Deutlich wehrhafter agierten Nils Heubrock und Kollegen jetzt. Freilich beließ es Hamm auch damit, Spielkontrolle zu wahren. Nur Volkan Ekici tanzte aus der Reihe und traf aus gut 25 Metern per Flachschuss zum 5:0 (62.).

Der FCG hat während der Saison die notwendige Stil-Änderung nicht hinbekommen. Es mangelt dem Kader an Typen, die sich zur Wehr setzen mit Mitteln, die die Konkurrenz in Hülle und Fülle zu bieten hat. Heeke mochte kein „Fußball-Wunder“ beschreiben, aber er weiß zu gut, dass ein solches nötig wäre. Dass seine Elf in den nächsten dreieinhalb Wochen sechs Ligaspiele bestreiten muss, sorgt kaum für Zuversicht.

FCG: Eschhaus – Scherr, Krasenbrink (46. Bergmann), Franke, Gerbig – Brüwer, Heubrock, Geisler, Canisius – Keil (76. Töller), Gerick (64. Leisgang)