BSV Roxel stillt seinen Torhunger gegen den VfL Senden

Auf dem Papier sah es nach einem Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften aus – doch am Ende konnte der BSV Roxel den VfL Senden genau so deutlich wie verdient mit 5:1 nach Hause schicken.

Die Platzherren waren von Beginn an die aktivere Mannschaft und drängten die Gäste tief in die eigene Hälfte zurück. Gegen die zwei Viererketten des VfL boten sich allerdings zu Beginn kaum Chancen. Erst im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit wurden die Sendener mutiger und attackierten etwas höher. Just in diese erste Drangphase fiel der erste Torschrei der Hausherren. Endrit Sojeva bediente Steffen Hunnewinkel, der zum 1:0 traf (23.).

Doch auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit deutete nichts auf ein Torfestival wie im Hinspiel hin, als Roxel mit 4:3 gewann. Nur Leon Willich verzog nach einem Doppelpass mit Shahab Hajizadah knapp (28.) und Hunnewinkel verpasste nach einer tollen Einzelaktion sein zweites Tor an diesem Tag.

Nach der Pause gewannen die Gastgeber einiges an Zielstrebigkeit dazu. Zunächst scheiterte Hajizadah nach einer Kopfballverlängerung von Sojeva am Sendener Torwart Johannes Brückner (52.), kurz darauf köpfte Sojeva eine Flanke von Hendrik Flaßhar zum 2:0 ein (54.).

Eine Viertelstunde später entschied dann eine Co-Produktion zweier eben erst eingewechselter Spieler die Partie: Henrik Wesberg tankte sich in den Strafraum und behielt die Übersicht für den frei stehenden Thomas Kroker , der nur noch einschieben musste (67.). Doch die Hausherren hatten immer noch nicht genug. Diesmal dribbelte sich Kroker in den Strafraum und passte auf Flaßhar, der zum 4:0 traf (73.). Doch auf einmal gewannen die Gäste wieder etwas Mut dazu und warfen noch einmal alles nach vorne: Den ersten Schuss konnte Daniel Neuhaus noch parieren, doch Florian Kaling stand zum Abstauben bereit (81.). Statt einer Aufholjagd hatten nur noch die Münsteraner einen Pfeil im Köcher: Wieder war Kroker der Vorlagengeber, der nach einem Sprint Maurice Seikowski bediente. Dieser setzte den Schlusspunkt unter eine muntere Partie (86.).

Hänsel war nach der Partie sehr zufrieden: „Ich habe keinen Grund zu meckern. Das sagt ja einiges!“

BSV Roxel: Neuhaus – Toka, Haverkamp, Lahav, Willich – Flaßhar, Pietsch (51. Wesberg), Niesing – Hunnewinkel (57. Kroker), Sojeva, Hajizadah (75. Seikowski)