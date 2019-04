Klassenerhalt? Preußen-Sportchef Metzelder will letzte Zweifel erst beseitigen

Adrian Knüver, der im Herbst 2017 noch einen Profivertrag bis 2020 unterzeichnet hatte, löst sein Arbeitspapier und schließt sich in seiner Heimatstadt Oberligist Eintracht Rheine an. Trainer Marco Antwerpen hatte für den 19-Jährigen im Drittliga-Aufgebot keine Verwendung, seitdem spielt er in der U 23.