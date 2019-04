Ein Kompliment und ein Lächeln kannst du nicht kaufen. Du musst dir beides erarbeiten. Die Flemmer des 1. FC Gievenbeck haben das oft genug in der Oberliga getan. Die bittere Erkenntnis: Es reicht trotzdem nicht. Auch nach dem 0:3 (0:3) am Gründonnerstag bei Westfalia Rhynern gab es sie, die Schulterklopfer und lobende Worte für das Schlusslicht aus dem Sportpark. „Davon haben wir nur nichts“, war Trainer Benjamin Heeke bedient. Seit nunmehr 14 Spielen wartet der Aufsteiger auf ein Erfolgserlebnis. Bitter.

21. Oktober 2018. Ein Sonntag. Kein normaler. Gievenbeck schickt den Gast aus Rhynern mit 3:1 auf die Heimreise. Tristan Niemann trifft doppelt, Arne Stegt macht den Sack zu. 16 Punkte stehen auf dem gut gefüllten Konto – der Abstiegskampf ist ganz weit weg. Klar, dass Heeke für das neuerliche Duell mit der Westfalia so eine eigene Hoffnung hatte und den Seinen gerade diese Partie zurück in die Köpfe rief.

Zehn Minuten schien die Taktik aufzugehen. Yasin Altun und Co. spielten frech mit, erarbeiteten sich sogar Chancen. Um den Gegner in der Folge mit eigenen Unzulänglichkeiten stark zu machen. Dem 0:1 nach 13 Minuten durch den ehemaligen Dortmunder Profi Salvatore Gambino ging ein unnötiger Ballverlust im Mittelfeld voraus. Gambinos Kracher landete an der Unterkante und fiel von dort hinter die Torlinie. Oder nicht? Gievenbeck protestierte, der Unparteiische Marcel Neuer, Bruder von Münchens Nummer eins zwischen den Pfosten, Manuel Neuer, war sich unsicher und holte sich Hilfe beim Assistenten. Der entschied auf Tor. Mit dem 0:2 nach 18 Minuten durch Tim Neumann, das schlecht verteidigt wurde (Heeke), war der Drops nach nicht mal 20 Minuten gelutscht. Lennard Kleine legte nach 34 Minuten das 3:0 nach – der endgültige Knockout. Da passte es irgendwie ins Bild, dass Nils Heubrock unmittelbar vor dem Wechsel einen Elfmeter ausließ. Rhynerns Torsteher Alexander Hahnemann parierte herausragend.

Das Trainerteam um Heeke verzichtete in der Pause bewusst auf eine Ansprache und ließ die Truppe in der Kabine allein. Nur Abteilungsleiter Christian Wielers durfte rein – und gab seinem Coach mit auf den Weg, dass die Mannschaft am Leben sei. Das zeigte sie über weite Strecken im zweiten Durchgang – ohne aber das nötige Quäntchen Glück für sich vereinnahmen zu dürfen.

Gievenbeck: Eschhaus – Gerbig, Scherr, Franke, Bergmann – Geisler, Heubrock (83. Balz), Altun, Canisius – Keil (68. Töller), Brüwer (46. Niemann)► Für den FCG geht es am Montag (15 Uhr) mit dem nächsten richtungsweisenden Spiel weiter. Kellerrivale FC Brünninghausen ist dann im Sportpark zu Gast.