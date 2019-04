Auf seinem Kunstrasen setzte sich Fußball-Bezirksligist VfL Wolbeck der Abendsonne aus – aber ohne zu „chillen“ bei bestem Wetter. Gegen den SC Preußen Lengerich , den Vorletzten und designierten Absteiger, steigerte sich der Gastgeber fulminant nach einer Stunde und zerlegte in hohem Tempo den jetzt unzulänglich verteidigenden SCP gleich mit 10:1 (1:0).

Dabei bot Trainer Alois Fetsch das allerletzte und mit dem eingewechselten Co-Trainer Yannick Gieseler insgesamt 15-köpfige Aufgebot auf – das allerdings nahm die Herausforderung an, der sich ein zunächst mutiger Gast zu stellen versuchte. Lengerich attackierte tatsächlich 15 Minuten lang und sorgte für VfL-Rätselraten sowie eher unsauberes Passspiel des Favoriten. „Es war anzunehmen, dass der Gegner diesen Stil nicht durchhält“, sagte Fetsch – und lag richtig.

Nur seinem Torjäger Daniel Seidel gelang ein Treffer (21.) vor der Pause. Nach dem zweiten durch den schnellen Miles Geske (54.) traf Lengerich, das weiterspielen durfte trotz Fouls an Malte Höppner , durch Stürmer Martin Fleige (59.). „Die Reaktion danach war die entscheidende Tugend“, lobte Fetsch seine direkt durch Geske zum 3:1 (60.) antwortende und nun hellwache Truppe. Immer wieder schob der überragende Höppner aus dem defensiven Mittelfeld die Kollegen an, eroberte und verteilte die Bälle. Lengerichs Kapitän Sascha Höwing setzte ihm beinahe in Manndeckung wiederholt unfair zu – Höppner blieb cool und wirkungsvoll.

Robin Westhues dreht einen Freistoß direkt in den Knick gegen den hier deplatzieren Keeper Dominic Burbink (64.). Und nach dem 4:1 ging es nur noch bergauf für den über Außen schnell attackierenden VfL und bergab für die defensiv wie läuferisch nicht mehr mithaltenden Gäste, die es auch nicht schafften, das Debakel zu verhindern. „Wir haben unsere Vorteile dann sauber eingesetzt“, lobte Fetsch.

Höppner zwang nach starkem Solo Timo Zimmermann zum Eigentor (68.). Nach griffigen Attacken sorgten die Treffer von Julius Vielmeyer (73.), Seidel (77.), Jan Schroer (79.), erneut Seidel (83.) und erneut Geske (88.) für klare Verhältnisse. Mit dem Kantersieg gestärkt, aber nicht unbedingt mit mehr Personal, stellt sich Wolbeck am zweiten Feiertag beim Zweiten in Burgsteinfurt vor. Ohne Drahtzieher Malte Höppner. VfL: Klein – N. Rehberg, Tegt­meier, J. Bodin, Schroer – Geske, Höppner, Westhues, Vielmeyer (74. Gieseler) – Thewes (65. Stelzig), Seidel►Am Montag (15 Uhr) tritt der VfL in Burgsteinfurt an.