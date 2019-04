Die Generalprobe für den Klassiker im englischen Badminton ist Ingrid Klimke und Hale Bob geglückt. Nachdem das Duo vor gut einer Woche in Kreuth im Gelände ausgeschieden war, gewann es nun die Drei-Sterne-Vielseitigkeit in Radolfzell. Mit dem Dressurergebnis von 23,90 Punkten beendete die Reitmeisterin die Prüfung auf Gut Weiherhof mit ihrem Wallach und lag damit am Ende 5,2 Zähler vor der einstigen Junioren-Europameisterin Anais Neumann (Nürmbrecht) mit Pumuckl.

Auf ihr Aus in Kreuth hatte Klimke reagiert und kurzfristig den Start am Bodensee anberaumt. Eine Planänderung, die sich auszahlte. „Die Entscheidung war goldrichtig. Bobby ist in allen drei Teilprüfungen toll gegangen und war im Gelände top. Wir können mit einem sehr guten Gefühl nach Badminton fahren“, sagte Klimke, die am Montag zum Fünf-Sterne-Klassiker aufbrechen wird. Für Hale Bob steht nun ein gedrosseltes Trainingspensum auf dem Programm, bis zur Abreise soll er „Kraft tanken und dann mit vollen Akkus in Badminton starten“, so die Reiterin des RV St. Georg Münster.

In Radolfzell freute sich Klimke zudem über zwei weitere Platzierungen. In der Zwei-Sterne-Prüfung feierte sie mit der siebenjährigen Siena just do it als Vierte ihr erstes Ergebnis für die WM der jungen Vielseitigkeitspferde. Damit lag sie direkt vor ihrer Tochter Greta Busacker. Die 16-Jährige verbesserte sich im Sattel von Scrabble dank eines fehlerfreien Geländeritts und mit nur 0,4 Strafpunkten im Springen vom elften Rang nach der Dressur noch. Für Busacker und den acht Jahre alten Wallach war es der zweite gemeinsame Start.