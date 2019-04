Schon während des Spiels hatte Alois Fetsch Mühe, die Contenance zu bewahren. Nach der Partie ging er dann richtig aus dem Sattel. „Wir fühlen uns total verschaukelt. Ich bin fassungslos über das, was der Schiedsrichter gepfiffen hat“, sagte der Trainer des VfL Wolbeck nach dem 0:4 beim SV Burgsteinfurt .

Der Gast spielte beim Tabellenführer eine gute erste Halbzeit, das einzige Tor schoss Lucas Bahlmann (26.). „Das Ergebnis zur Pause ging in Ordnung“, meinte Fetsch. Nach dem Wechsel blieb Wolbeck dran und drängte auf das 1:1. In der 63. Minute brach das Unheil dann über die Münsteraner herein. Im Anschluss an einen Zweikampf sprach der Referee dem Hausherren einen Elfmeter zu. „Ein ganz schlechter Witz“, sagte Fetsch, „nicht unser Spieler hat gefoult, sondern ein Burgsteinfurter.“ Proteste nutzten nichts, Alexander Hollermann verwandelte vom Punkt zum 2:0. Wolbeck gab immer noch nicht auf, sah sich aber weiterhin „vom Schiedsrichter klar benachteiligt“. Auch als Julius Vielmeyer auf und davon ging und nur durch Foulspiel zu stoppen gewesen sei. Fetsch: „Keine Ahnung, warum die Pfeife stumm blieb.“ Bahlmann (66.) und Ricardo Faria da Silva (90.) erhöhten später auf 4:0.

VfL: Klein – Rehberg, Tegtmeier, J. Bodin, Schroer – Bernsmann, Frerichs (75. E. Boden) – Geske, Westhues, Vielmeyer (63. Thewes) – Seidel