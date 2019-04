Das neue westfälische Blattgold: Offenbar ist in der Stadt aktuell nichts begehrter, als eine Karte für ein Spiel der WWU Baskets zu ergattern. Ausverkauft mit zwei Hintertürchen – so lautet die Losung vor dem dritten und entscheidenden Playoff-Halbfinale am Samstag zwischen dem Aufsteiger aus Münster und den Panthers Schwenningen.

3000 Menschen passen in die Halle am Berg Fidel, und die werden am Samstag bei Spielbeginn um 19.30 Uhr auch da sein. Am Ostermontag gingen knapp 200 Ticket-Rückläufer aus dem Gästekontingent per Online-Verkauf weg.

Am Mittwoch um 10 Uhr wird sich in der Salzstraße vor dem Stadtwerke-Cityshop eine Menschenschlange bilden, dort wird ein Restkontingent an Karten verkauft. Beim letzten Mal warteten die Ersten bereits eine Stunde vor Ladenöffnung, am Ende der Schlange gingen viele ohne Einlassbillet heim. Das könnte auch diesmal der Fall sein. Letzte Chance: Am Samstag um 18 Uhr gibt es ein „Restessen“, ein letzter Schwung von Rückläufern wird dann zum Kauf angeboten. Wie viele das sein werden? Das weiß keiner so genau, man sollte sich rechtzeitig mit Campingstuhl vor dem Ticketschalter einrichten.