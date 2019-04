In einem verrückten und in der Schlussphase turbulenten Spiel musste Westfalenligist TuS Hiltrup in die fünfte Saisonniederlage einwilligen. Borussia Emsdetten hatte beim 3:2 (0:2)-Heimsieg den längeren Atem und drehte die Hiltruper 2:0-Halbzeitführung nach der Pause.

Manuel Beyer hatte den TuS mit einem Elfmeter (Nils Wiedenhöft an Jonas Wiethölter) mit 1:0 (13.) in Führung gebracht und David Lauretta mit einem schönen Heber gar das 2:0 (43.) erzielt. Nach dem Wechsel und insbesondere nach dem 1:2 durch Peter Lakenbrink (48.) verfielen die Hiltruper jedoch in alte Muster. „Wir bekommen die große Flatter, keiner steht mehr für den anderen ein. Wir nehmen uns komplett aus der Verantwortung“, schilderte TuS-Trainer Carsten Winkler , was ihn mächtig auf die Palme brachte. Emsdetten war spätestens nach dem Ausgleich durch Marco Pereira Ferreira (70.) am Drücker und nach dem 3:2 – erneut war Ferreira (85.) erfolgreich – auf der Überholspur. Zu allem Unglück musste auch noch Manuel Beyer mit einer schlimmen, blutenden Kopfwunde ausgewechselt werden.

TuS: D. Wiethölter – Winkelmann, Lambert, Bothen, Kleine-Wilke (72. Mersmann) – Gockel – J. Wiethölter, Blesz (46. Bohnen) – Lauretta – Maddente, Beyer (62. Fromme)