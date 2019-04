Sechs Minuten Schläfrigkeit kamen dem BSV Roxel am Sonntag teuer zu stehen. Lagen die Jungs von Trainer Sebastian Hänsel zur Pause beim Gastspiel in Borken mit 2:1 aussichtsreich vorn, gerieten sie unmittelbar nach dem Gang in die Kabine binnen kürzester Zeit ins Hintertreffen. Drei Treffer besiegelten das 2:4 und damit die elfte Niederlage in der langsam ausklingenden Spielzeit. „Ich kann mir das kaum erklären. Wir waren in dieser Phase in den Zweikämpfen nur zweiter Sieger und haben die zweiten Bälle allesamt verloren“, ärgerte sich Hänsel über die eigenen Unzulänglichkeiten.

Nach der Osterpause fanden die Gäste schwerlich in die Partie. Es dauerte, bis sich der BSV Feldvorteile verschaffte und helle Momente hatte. Einen davon nutze Abwehrspieler Dickens Toka nach Flanke von Hendrik Flaßhar in Minute 39 per Kopf zum Führungstor. Nach dem überflüssigen Ausgleich durch Daniel Ebbing (44.) führte eine tolle Kombination über Tim Niesing, Flaßhar und Endrit Sojeva zum 2:1. Erneut war Toka zur Stelle. Dann passierte das Unvorstellbare, Eric Deelmann (50.), Sebastian Hahn (53.) und Bastian Bone (55.) stellten auf 4:2.

BSV Roxel: Hövelmann – Seikowski, Lahav, Haverkamp, Toka – Niesing, Wessels (68. Leifeld), Flaßhar – Hajizadah (56. Kroker), Sojeva, Hunnewinkel (77. Sven Saerbeck)