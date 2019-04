Wetter: top, Wind: böig, Rahmenbedingungen: nahezu optimal, Teilnehmer im Ziel: 772 – und damit etwas weniger als erwartet. Das Ferienende hat den Organisatoren von der Lauf-Union Münster, bestehend aus Mitgliedern des TSV Handorf und des ESV Münster , möglicherweise die 1000 etwas vermasselt.

Sei’s drum, es war wieder eine „runde“ Sache, diese 36. Auflage des Volkslaufs „rund um den Allwetterzoo“ am Sonntag. Rund und schnell: Über die Halbmarathon-Distanz mit 250 Zielankömmlingen setzte sich Benedikt Eich von der LG Stadtwerke München in 1:19:38 Stunden durch und war 2:48 Minuten schneller als der Zweitplatzierte Jan-Philipp Weller (Wittgenstein). Schnellste Frau über die 21 Kilometer war Rike Westermann (Refrath), die als Gesamt-Vierte (!) in 1:23:48 Stunden ins Ziel kam. Zweite wurde Raija Schmidt (Laufsportfreunde Münster) in 1:2821 Stunden.

Über zehn Kilometer gewann Amanuel Desale (LG Ahlen) in 34:50 Minuten. Zweiter wurde Benny Krutschinna in 35:27 Minuten, vor Elmar Remus (LSF Münster) in 35:40 Minuten. Schnellste Frau wurde Claudia Loker (Recklinghausen) in 41:06, die damit ihren deutlich jüngeren Konkurrentinnen die Hacken zeigte und ihren eigenen Streckenrekord nur um vier Sekunden verfehlte. Loker startet in der Altersklasse W 55. Rund drei Jahrzehnte jünger war die Zweitplatzierte Theresa Hunkemölle (LG Ahlen), die in 43:10 Minuten ins Ziel kam.

Über fünf Kilometer setzte sich Fabian Daut (Münster in 17:24 Minuten durch, Zweiter wurde Benjamin Kiesow in 17:59 Minuten. Lena Teutemacher (LG Emsdetten) gewann die Frauenkonkurrenz in 19:39 Minuten.