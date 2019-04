Johannknecht macht es – SC Münster 08 bezwingt Westfalia Kinderhaus

Eine Torchance, ein Tor, Derbysieger! Der SC Münster 08 hat das Duell gegen Westfalia Kinderhaus mit 1:0 (0:0) gewonnen und klettert dadurch auf den dritten Platz der Landesliga mit einem Punkt vor dem Stadtrivalen.

Die Partie hatte von der ersten Minute an Derby-Charakter. Der strömende Regen ließ wenig spielerische Qualität, aber dafür viele Grätschen, Zweikämpfe und Nickligkeiten zu. Echte Torchancen waren in beiden Halbzeiten Mangelware. Der Gast aus Kinderhaus hatte in der Summe die Nase etwas weiter vorn. Nach fünf Minuten gab Moritz Knemeyer einen ersten Warnschuss in Richtung Münsters Gehäuse ab. Gefahr entstand nur, wenn die gut gestaffelte Abwehr des Gastgebers für einen Moment unkonzen­triert war. Der ansonsten starke Benjamin Siegert vertändelte das Leder an Jonas Kreutzer , der aus 20 Metern über das Tor schoss (23.). Nach einem starken Diagonalball auf Mike Liszka traf dieser nur das Außennetz von 08-Keeper Cristoph Hunnewinkel (34.).

Auszeichnen musste sich Hunnewinkel auch im zweiten Durchgang kaum, da es den Kinderhausern an Effizienz und Zielstrebigkeit fehlte. Genug Zielwasser hatte Münsters Nils Johannknecht getrunken, der das erste und einzige Tor des Tages schoss. Ein Abschlag von Hunnewinkel wurde zur Kopfballverlängerung von Jonas Grütering: Johannknecht lief frei auf Gäste-Torwart René Steinke zu und versenkte die Kugel eiskalt in der rechten unteren Torecke (56.). „Das Tor darf niemals so passieren. Das war Kindergarten-Fußball“, ärgerte sich Westfalia-Coach Marcel Pielage. Nullacht konnte das egal sein, ebenso wie die Tatsache, dass Johannknechts Tor die einzige Torchance des Gastgebers in der gesamten Partie war. Münsters Defensive gewann das Spiel, da sie Kinderhaus über fast 90 Minuten vom eigenen Tor fernhielt. Dass die größte Torchance der Gäste nur beinahe passierte, spiegelte die Leistung der Kinderhauser wider. Der eingewechselte Luca Jungfermann bediente mit einer flachen Flanke Kreutzer, der den Ball acht Meter vor dem Tor nicht traf (71.). Auch die große Schlussoffensive ließ Kinderhaus vermissen, sodass Münster 08 durch eine konstant kompakte Abwehrleistung und einem eiskalten Nils Johannknecht das Derby für sich entschied. „Das war heute ein geiles Derby auf Augenhöhe. Der erste Fehler hat das Spiel entschieden. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Leistung der Jungs“, grinste 08-Trainer Mirsad Celebic. Pielage ließ indessen seinen Frust ab: „Das war ein grausames Fußballspiel, das mit Fußball nichts zu tun hatte. Neben der Qualität hat uns heute einfach die Gier gefehlt.“

Münster 08: Hunnewinkel – Ricken, Böhmer, Siegert, Breloh – Leser, Wüpping – Schulte, Grütering (72. Hamsen), Kottenstede (56. Alves Duarte) – Johannknecht (90. Schrader)

Kinderhaus: Steinke – Hölscher (86. Göcking), Rensing, Hollenhorst, Schöneberg – Nieheus, Göbel – Liebert (59. Alic), Kreutzer, Liszka – Knemeyer (68. Jungfermann)