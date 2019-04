Die dritte Medaille bei der Marathon-DM feierten die Laufsportfreunde Münster am Sonntag in Düsseldorf. Nach Bronze 2017 und Silber im vergangenen Jahr wurden Sven Serke , Yannick Rinne und Simon von Martial erneut Dritte. Beim ersten deutschen Doppelsieg durch Tom Gröschel (2:13,51 Stunden) aus Rostock und Anja Scherl (2:33,55 Stunden) aus Regensburg überhaupt in Düsseldorf waren die drei Münsteraner wieder mittendrin in den Feierlichkeiten. Allerdings war es ein harter Kampf, wie Rinne nach seiner in 2:31,43 Stunden knapp verpassten persönlichen Bestzeit (2:31,19) erzählte. Nicht nur, dass David Schönherr in London an den Start ging – Rinne war zudem mit einem Magen-Darm-Infekt geschwächt, und Serke hatte bis kurz vor dem Start am Rhein zudem mit Achillessehnen-Problemen zu kämpfen. Beide zeigten trotz dieser gesundheitlichen Einschränkungen Top-Leistungen. Serke lief in 2:30,24 Stunden so schnell wie lange nicht und belegte Gesamtplatz 30. Rinne kam auf Rang 32 knapp dahinter ins Ziel – und dann war ja noch Simon van Martial, der in für ihn starken 2:32,52 Stunden auf Rang 36 einlief. Das Berliner Trio vom LAC Olympia – hartnäckig­ster Widersacher im Kampf um Platz drei – wurde auf Distanz gehalten. „Ab Kilometer 30 wurde es echt hart“, sagte Rinne. Die Münsteraner kämpften bei böigem Wind und nahezu optimalen Temperaturen bravourös bis zum Ziel in 7:34,58 Stunden. Hier waren die LG Passau (7:23,57 Stunden) und die LG Region Karlsruhe (7:24,08 Stunden) nicht zu schlagen.

Beim London Marathon und dem Sieg des Kenianers Eluid Kipchoge in 2:02,37 Stunden lief David Schönherr (2:29,23) knapp an der von ihm selbst vorgegebenen Zielzeit (2:25 Stunden) vorbei und kam in 2:29,23 Stunden auf Gesamtplatz 74.