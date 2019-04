Landesligist SC Münster 08 hat das Abstiegsgespenst endgültig verscheucht. Bei Vorwärts Gronau gewann das Team am Samstagabend mit 27:26 (15:14). „Dass es am Ende so knapp war, war nicht in meinem Sinne. Wir hätten uns die Zitterminuten leicht ersparen können“, sagte Trainer Björn Hartwig . Die Nullachter spielten vor allem in der Abwehr gut. Mitte der ersten Halbzeit führten sie 9:5, einige Fehlwürfe kosteten sie den hübschen Vorsprung. Nach der Pause bekamen die Gäste „zehn Minuten lang wirklich nichts zu fassen“ (Hartwig). Gronau drehte das Spiel und setzte sich mit einem 4:0-Lauf auf 21:18 ab. Per Auszeit fing Hartwig seine Schützlinge wieder ein. Schon beim 22:22 war Münster wieder auf Augenhöhe, ehe Lasse Gehmeyr, Sven Lüdiger und Jakob Schmidt alles klarmachten. Hartwig: „Ein war ein völlig verdienter Sieg. – Torschützen: Gehmeyer (9), Lüdiger (6), Kramer (3), Schmidt (3), Bittern (2/2), Witzenhausen (2), Sibberssen (1), Limke (1)