Ingrid Klimke ist bekennende Badminton-Freundin – und das hat mit Federball so gar nichts zu tun. Die Vielseitigkeitsreiterin des RV St. Georg Münster zieht es vielmehr Jahr für Jahr auf den Landsitz der Dukes of Beaufort in die englische Grafschaft Gloucestershire. Die Badminton Horse Trials sind mittlerweile fester und vor allem lieb gewordener Teil im Wettkampfkalender der Münsteranerin, die im Südwesten Englands 2015 den zweiten und 2017 den neunten Rang in der Viersterne-Prüfung belegte.

Vom 1. bis zum 5. Mai treffen sich auch in diesem Jahr die besten Buschreiter der Welt zum Kräftemessen auf höchstem Niveau – aus Münster kommen allerdings allerdings nur die besten Wünsche an die Konkurrenz. „Ich wünsche allen ein tolles Badminton 2019“, teilt Klimke in ihrer Turnierabsage mit. Ausgerechnet bei der 70. Auflage des Klassikers und nach dessen Aufwertung zu einem Fünf-Sterne-Turnier belässt es die Münsteranerin also bei einer Fernbeziehung, obwohl die Fahrt eigentlich fix gebucht und die Koffer gepackt waren. „Ich hatte mich sehr gefreut. Leider fühlt sich Hale Bob seit ein paar Tagen nicht so kraftvoll und fit an, wie ich es von ihm gewohnt bin. Um kein Risiko für Bobby einzugehen, muss ich die Reise nach England absagen“, so Klimke, die sich nach den starken Auftritten des 15-jährigen Wallachs zum Saisonstart in Luhmühlen (Platz zwei) und zuletzt beim Ostersieg in Radolfzell gute Chancen beim Turnier in Südengland ausgerechnet hatte, zu dem wieder 250 000 begeisterte Vielseitigkeitsfans erwartet werden. Doch jetzt geht die Gesundheit von Hale Bob vor. Bis zu den nationalen Titelkämpfen in Luhmühlen (13. bis 16. Juni) will sich das Paar wieder in Bestform präsentieren. In Badminton ist die deutsche Buschreiterszene jetzt nur noch durch Kai Rüder vertreten.

Auf Erfolgserlebnisse muss Klimke in der Zwischenzeit allerdings nicht verzichten. Beim Vier-Sterne-Grand-Prix beim Turnier „Horses & Dreams“ in Hagen belegte sie am Samstag auf Franziskus mit 78,875 Punkten einen starken zweiten Rang hinter der US-Amerikanerin Shelly Francis mit Danilo (79 755). Platz drei in der Drei-Sterne-Qualifikationsprüfung zum Finale Louisdor-Preis auf Bluetooth machten den Auftritt im Teutoburger Wald zu einer runden Sache für Klimke.

Auch Vereinskameradin Helen Langehanenberg sorgte in Hagen für positive Schlagzeilen. In der Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal landete sie im St. Georg Special mit Vayron und Frank Sinatra einen Doppelsieg. Im Parcours machte Marie Schulze-Topphoff vom RV Roxel auf sich aufmerksam. Beim S-Springen im den U-25-Springpokal landete die junge Amazone mit Alphajet mit nur einem Abwurf auf Rang neun – mit einem Preisgeld von 200 Euro ging es beschwingt auf den kurzen Weg zurück.