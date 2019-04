„Niemals geht man so ganz“ – die innige Ballade von Trude Herr hat im Kern viel Wahres. Wer Abschied nimmt, kommt nicht selten wieder. So wie Daniel Westmattelmann . Der ehemalige Radprofi, inzwischen promoviert und mit einem Lehrauftrag für Betriebswirtschaftslehre an der Uni Münster im Berufsleben voll integriert, kann es nicht lassen. Im Rahmen des German-Cycling-Cup der deutschen Rennserie für ambitionierte Amateure, steigt er in dieser Saison für das münsterische „Leeze Team by Tinte ist besser.de“ aufs Rad. Und das äußerst erfolgreich. Beim traditionellen Auftakt am vergangenen Wochenende in Göttingen finishte der 31-Jährige nach 103 Kilometern als Zweiter (2:24,40 Stunden) hinter seinem Teamkollegen Sascha Jakat (2:24,38 Stunden). Patrick Altefrohne, 2018 gefeierter Gesamtsieger, wurde diesmal Vierter.

„Ein Start nach Maß“, freut sich Florian Otterpohl, Sportlicher Leiter der Crew, die inzwischen bis auf drei Ausnahmen auf sportlich durchtrainierte Waden aus Münster setzt. Und nahtlos an die bislang beste Saison im Vorjahr anknüpft. Die Ränge eins, zwei und vier im Ranking sorgten so ganz nebenbei für eine nicht weniger bedeutende Begleiterscheinung: den Sieg in der Teamwertung. Münster gleich zweimal in Gelb – was für ein Start.

Die beiden Trainingslager auf Gran Canaria und Mallorca scheinen sich auszuzahlen. „Wir sind fit und wollen uns noch steigern“, so Otterpohl. Heißt: Nach den Siegen in der Einzel- und Teamwertung 2018 will die Mannschaft die Sinne für weitere Erfolge in den Einzelrennen schärfen. In Dresden und abschließend in Münster im Rahmen des Sparkassen-Münsterland-Giro bestiegen die Jungs entkräftet, aber überglücklich den Thron. Da ist Luft nach oben. Und mit Westmattelmann haben die Leeze-Jungs ein zusätzliches Ass im Ärmel.