Dieses Nachholspiel trug der 1. FC Gievenbeck seit Wochen als eine Art tabellarischen Notgroschen vor sich her, jetzt ist es Geschichte und der Kontostand bleibt erschreckend leer. Mit 1:4 unterlag das Oberliga-Schlusslicht im Kellerduell beim Holzwickeder SC. In der Tabelle bleibt es damit bei einem Rückstand von fünf Zählern auf den möglicherweise rettenden 16. Rang, der Tabellennachbar Hammer SV ist in der jetzt bereinigten Tabelle auch schon um vier Punkte enteilt.

Der Kampf um die Klasse ist fünf Spieltage vor dem Saisonkehraus damit auf dem Platz nur noch schwer zu gewinnen und eigentlich schon ein Fall für ambitionierte Mathematiker. “Gefühlt sind wir heute abgestiegen”, erlaubte auch Trainer Benjamin Heeke einen Blick in seine Trainerseele. “Natürlich hören wir nicht auf zu trainieren, natürlich wissen wir, dass im Fußball die verrücktesten Dinge passieren können.”

Allein: Was sein Team an diesem Tag der Arbeitsverweigerung auf den Platz brachte spricht laut und deutlich gegen alle Fußballwunder-Fantasien. “Die elf Mann, die ich heute auf den Platz geschickt habe, waren schlecht. Punkt. Das ist so”, lautete dann auch das vernichtende Spieltagzeugnis. “Aber es wäre absolut unfair, alles auf die Spieler abzuschieben. Wir waren heute zum x-ten Male gegen einen direkten Konkurrenten chancenlos. In der Bundesliga wäre der Trainer längst gefeuert worden. Das passiert bei uns nicht. Aber dennoch muss ich mich auch selbst hinterfragen und feststellen, dass auch ich versagt habe.”

Dabei hatten sich Trainer Benjamin Heeke und seine Jungs für diesen ersten Mai in Holzwickede viel vorgenommen, obwohl schon vor dem Anpfiff klar war, dass es alles andere als ein Mai-Spaziergang werden würde. Das stellten die Platzherren von Beginn an klar. Nach nur 19 Minuten ließ Mirko Gohr die Alarmglocken schrillen und besorgte die frühe Führung für die Platzherren, die das Bedrohungsszenario bis zum Wechsel durch Sebastian Hahne (34.) und Nico Berghorst (41.) in den tiefroten Bereich steigerten. Mit der 3:0-Führung zum Seitenwechsel war die Arbeit an diesem Tag der Arbeit weitgehend verrichtet. Jannick Balz mit dem Gievenbecker Anschlusstreffer (58.) und erneut Hahne mit dem Tor zum 4:1-Endstand sorgten für ein wenig Ergebniskosmetik.