Die Jungs nach Berlin, die Oldies in den Taunus: Die große UBC-Familie ist am Wochenende ausschweifend im Lande unterwegs. Für die U-16-Spieler der UBC/SCM Münsterland Baskets wird es am Sonntag (12.30 Uhr) beim Nachwuchs von Alba Berlin ernst, wo die Truppe von Marsha Owusu Gyamfi im Halbfinal-Rückspiel der JBBL-Playoffs die knappe 49:52-Hinspielniederlage wettmachen will.

Dazu bedarf es in der Max-Schmeling-Halle eines beherzten Auftritts gegen die langen Albatrosse. Dass da etwas gehen kann, ist für die Jungs aus der westfälischen Provinz spätestens nach dem engen Hinspiel klar geworden, das absolut auf Augenhöhe stattfand. „Die Jungs haben die große Aufregung vor dem Ereignis und dem Gegner abgelegt, und wissen, dass sie absolut mithalten können“, sagt die Trainerin. An Bord des Reisebusses, der sich am Samstagmorgen auf den Weg macht, sitzen nicht nur über 20 Eltern und Geschwister, sondern auch der komplette 16-er-Kader. „Das will und soll keiner verpassen“, so Owusu Gyamfi. Gelingt die Revanche in Berlin, dann muss Alba in am Folgesonntag (12. Mai) zum Showdown erneut in der beschaulichen Pascal-Sporthalle in Münster auflaufen. Der Sieger der Partie zieht Ende Mai in das Final-Four-Turnier um die Deutsche Meisterschaft in Jena ein.

Um den nationalen Titel geht es bereits für die Ü-45-Auswahl des UBC, die am Samstag und am Sonntag im hessischen Kronberg gefordert wird. Um die Entscheidungsspiele am Sonntag zu erreichen, müssen sich die Routiniers in ihrer Gruppe gegen ART Düsseldorf, den ASC Göttingen und den TuS Hornau behaupten.