Dieser letzte Triumph blieb den WWU Baskets versagt. Kein kleines Sport-Mirakel am Rhein, keine Aufholjagd bei den Giants Leverkusen, am Ende klappte beim neuen Pro-B-Meister alles – nichts mehr beim Team von Trainer Philipp Kappenstein . Im zweiten Finale, nach dem 86:89 in Münster, siegte die Auswahl von Ex-Europameister Hansi Gnad am Ende brutal deutlich mit 86:60 (22:14, 16:12, 19:17, 27:17) vor über 3000 Zuschauern in der Rundsporthalle, die nur einen Steinwurf entfernt von der Bay-Arena liegt.

Daniel Müller, Geschäftsführer der 2. Basketball-Bundesliga, ehrte beide Teams. Leverkusens Akteure feierten nach einer Gala, Münsters Hauptdarsteller wirkten niedergeschlagen, geknickt, völlig ausgepumpt. Kappenstein setzte sich erst in der letzten Minute, erst da war sein letzter Funken Hoffnung verfolgen, alles war entschieden. In diesem Moment war eine sensationelle Saison ganz weit weg. Enttäuschung pur. Aber nur in diesem Moment. Wenige Augenblicke später feierten über 500 Münster-Fans frenetisch ihr Team, ihre Basketball-Helden – nach dieser Niederlage. Meisterlich.

Wo einst Real Madrid oder FC Barcelona spielten, suchten die Baskets ihr Glück. 2008 spielten die „Riesen vom Rhein“ letztmals, und das im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Skyliners Frankfurt vor dem Abstieg, vor ausverkaufter Halle. Madrid, Barcelona, Münster – Hauptsache Basketball. „Und was sind schon drei Punkte“, fragten die mindestens 500 mitgereisten WWU-Anhänger lakonisch. Ja, was schon?

Nach fünf Minuten hatten die Baskets den Drei-Punkte-Rückstand aus dem Hinspiel erst einmal egalisiert und führten mit 9:6 – Jan König mit einem „Dreier“ war verantwortlich. Als König kurz vor Ende des ersten Viertels vom Feld ging, Münster führte 14:13, riss der Faden. Leverkusen zog auf 22:14 davon. So schnell ging das. Das erste Viertel war Geschichte.

Die Hausherren verteidigten von nun an knüppelhart und ohne Kompromisse, das zog den WWU Baskets den Zahn. Unter dem Korb hatte Leverkusen alles im Griff, weiter vorne auch, es gab kein Durchkommen für die Gäste. Die Wurfquote sank in den Keller. Die Rückstand wuchs und wuchs (27:16 und 33:18). Die weißen Riesen vom Rhein machten keine Gefangenen. Zumal auch nur Jan König zuverlässig für das Kappenstein-Team punktete. Münsters Coach wirkte zwischenzeitlich ratlos, wie sollte er den Lauf des bereits feststehenden Pro-A-Aufsteiger stoppen? Eine Herkulesaufgabe bei einem 26:38-Rückstand zur Halbzeitpause.

Und an diesem Tag nicht lösbar für die Baskets. Noch einmal ein Kraftakt, noch einmal das Spiel drehen, wie es den Baskets so häufig in dieser fulminanten Saison gelungen war – es sollte nicht sein. Der Meister der Süd-Staffel der Pro B lief auf Hochtouren durch diese Partie. Münsters Würfe und Korbleger landeten nicht in Serie in der Reuse. Es wäre notwendig gewesen für den allerletzten, ganz großen Sieg. Einer grandiosen Saison der WWU Baskets tat das keinen Abbruch. Punkte: Jan König (16), Cooper, Weß (je 11), Delpeche (9), Goolsby (5), Andrej König, Hänig, Porcher, Padberg (alle 2)