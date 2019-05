Blackhawks senden Signale für die Zukunft

Beim Fußball waren es früher die Sporttaschen, die herhalten mussten, wenn keine ordentlichen Tore in Reichweite waren. Die American Footballer sind da schon etwas einfallsreicher: Mit etwas handwerklichem Geschick haben die Münster Blackhawks sage und schreibe sechs Jahre lang vor sich hin improvisiert – und keiner hat’s gemerkt. Angefangen in den niedrigsten Spielklassen bis hin in die Oberliga – und da zum Teil vor 4000 Zuschauern – haben die Hawks munter selbst gebastelte Field­goals anvisiert. Klar, schon eine Nummer besser als Taschentore, aber am Ende dann doch nur zwei ausgediente Fußballtore mit angeklebten und weißbepinselten Abwasserrohren.

Die Qualität dieser Fieldgoals hat in den vergangenen Spielzeiten mit der sportlichen Entwicklung längst nicht mithalten können. Haarscharf ist der Club in der abgelaufenen Spielzeit am Drittliga-Aufstieg vorbeigeschrammt, fünf Teams schicken die Blackhawks in den Kampf um Ligapunkte. Insgesamt 300 Mitglieder zählt der stetig wachsende Club – und das alles mit lackierten Abwasserrohren.

„Black and Yellow " - ein Lebensgefühl

Die sind jetzt Geschichte: Bereits am vergangenen Samstag sicherten sich die Blackhawks den ersten Saisonsieg zwischen zwei nagelneuen in den Vereinsfarben Schwarzgelb gestrichenen Fieldgoals. „Black and Yellow ist zu einem Lebensgefühl auf der Sentruper Höhe geworden. Vor gut einem Jahr gab das Sportamt Münster grünes Licht, dass die Tore aufgestellt werden dürfen“, erzählt Amir Marouf , 2. Vorsitzender der Blackhawks.

American Football: Neue „Fieldgoals" für die Blackhawks

8500 Euro mussten aufgetrieben werden, um Rahmen und Einbaukosten zu finanzieren. Auf dem Platz machte die erste Mannschaft einen perfekten Job als Werbeträger, die Sparkasse Münsterland Ost und die Bezirksvertretung Münster West waren gerne bereit, einen Teil beizusteuern. Am Donnerstag wurden die „Fieldgoals“ nun auch offiziell auf Platz vier der Sentruper Höhe eingeweiht.

Platz bleibt Baustelle

Oberbürgermeister Markus Lewe nahm das Qualitätsgewerk der Marke „Schäper“ dann mit aller gebotenen Vorsicht unter Beschuss – kein echter Test für die Standfestigkeit, aber ein symbolischer Kick mit nachhaltiger Wirkung. Ein weiteres Signal des Clubs, dass Football im Allgemeinen und die Blackhawks im Besonderen auf dem Vormarsch sind. Die Zeit der Abflussrohre ist vorbei.

Eine große Baustelle bleibt dennoch bestehen – und die ist unübersehbar. Zwischen den neuen Toren liegt ein altersschwacher Platz mit Löchern, Dellen und spärlichem Bewuchs. „Unsere Rasensituation ist katastrophal und definitiv nicht oberligatauglich. In der letzten Saison haben sich vier Spieler der ersten Mannschaft das Kreuzband gerissen. Unser Traum wäre ein immer gut gepflegter Rasenplatz und für die Zukunft vielleicht sogar eine mobile Tribüne“, beschreibt Marouf den eindringlichen Folgeauftrag der Blackhawks an das Sportamt.