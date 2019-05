Thahel Rentmeister hat es geschafft. Mit seinem zweiten Sieg im zweiten Kampf gewann der 17 Jahre alte Athlet vom Boxzentrum Münster die Deutsche Meisterschaft bei den U-19-Titelkämpfen in Velbert. In der Klasse bis 91 Kilogramm wurde der von Engin Bereketoglu betreute Rentmeister seiner Favoritenrolle gerecht.

Rentmeister überzugt schon im Halbfinale

Bereits im Halbfinale überzeugte Rentmeister auf ganzer Linie und gewann vorzeitig seinen Kampf gegen Areg Martirosyan. Im Finale dominierte er erneut, gewann alle Runden klar gegen Jerry Alabi . Der Kämpfer von Condor Hamburg war im Finale chancenlos, wurde in der dritten Runde sogar angezählt. Rentmeister wiederholte damit den Sieg von 2018, als er als jüngster Athlet die U-19-Titelkämpfe gewinnen konnte.

Im Fokus des Bundestrainers

Der Aktive aus dem Boxzentrum, der in diesem Jahr bereits auch NRW-Meister seiner Alters- und Gewichtsklasse wurde, steht auch beim Bundestrainer im Notizbuch. Durch die beiden Siege in Velbert verbesserte er seine persönliche Bilanz auf 26 Siege bei nur neun Niederlagen. Durchaus denkbar, dass in den nächsten Wochen und Monaten nun vor allem Kämpfe im Nationaldress und auf internationaler Ebene folgen.