TC Union kassiert bittere Niederlage in Hamburg

Es war offensichtlich nicht der Tag des TC Union Münster. Wenige Minuten nach dem 4:5 der Zweitliga-Mannschaft in Hamburg stand auch die Niederlage der Zweiten in der Westfalenliga fest. Mit 4:5 (3:3) unterlag das Team von der Steinfurter Straße dem TP Bielefeld und muss damit verstärkt um die weitere Zugehörigkeit zur höchsten Spielklasse des WTV bangen. „Das ist bitter. Aber dennoch ist der Klassenerhalt weiter im Bereich des Möglichen“, sagte Trainer Thomas Heilborn. Drei der vier Drei-Satz-Matches gab der TCU ab, unter anderem verlor Deborah Döring an Position eins 6:4, 1:6, 4:6 gegen Lea-Katharina Jacob. Dagegen siegten Nele Niermann (6:3, 6.1 gegen Jasmina Abdou), Anne Kurzweil (6:2, 6:0 gegen Alessa-Kristin Gravemann) und Mareike Grieneisen (2:6, 7:6, 6:0 gegen Kyra Wiebusch). Dazu kam der Punkt von Pia Ziegler/Kurzweil (6:0, 6:1 gegen Abdou/Wiebusch).