Für den leitenden Trainer der LG Brillux Münster war das Leichtathletik-Wettkampfwochenende mit dem Auftritt bei den Chrono Classics in Weinheim (im Vorfeld der traditionellen Kurpfalz-Gala) nicht nur eine Erfolgsmeldung für seine Athleten. „Wir haben im Winter sehr gut gearbeitet, diese Erfolge jetzt sind kein Zufall“, betonte Jörg Riethues und sprach von einem „super Saisoneinstieg“.

Allen voran Ole Patterson (U 20): Der Sprinter steigerte seine persönliche Bestzeit von 11,48 Sekunden im vergangenen Jahr auf 10,86 Sekunden und gewann das B-Finale in Weinheim. Jakob Bruns sprintete in 11,01 Sekunden knapp an den Zehn-Sekunden-Marke vorbei. Kai Sparenberg blieb mit 10,90 bzw. 21,72 Sekunden über 100 und 200 Meter bei den Männern hinter den Erwartungen noch etwas zurück. Markus Greufe lief in 10,92 Sekunden ins Ziel.

Auf Platz drei der Deutschen U-20-Bestenliste steht nach dem vergangenen Wochenende eine Athletin der LG Brillux Münster: Greta Piepel sprintete in Weinheim über 200 Meter in persönlicher Bestzeit von 24,91 Sekunden ins Ziel. Über 100 Meter lief sie mit 12,37 Sekunden ins B-Finale und ebenfalls zu neuer Bestzeit. Sprint-Kollegin Katharina Rikus lief in 12,61 Sekunden (100 Meter) persönliche Bestzeit und in 26,18 Sekunden über 200 Meter.

Ben Rose (11,31 Sekunden) und Joshua Michalik (11,30 Sekunden) bewiesen über die 100 Meter aufsteigende Form und Michalik brachte diese auch in der Sprintstaffel ein: Das Quartett mit ihm, Patterson, Bruns und Luka Herden lief in 42,15 Sekunden ins Ziel, wobei weniger die Zeit als vielmehr die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften im August in Berlin im Fokus stand. Trotz der daraus resultierenden Sicherheitswechsel wurde das Ziel erreicht – für die DM der U 20 wie gleichermaßen für die der Aktiven.

Platz drei in Weinheim erreichte Brillux-Neuzugang Ole Grammann im Weitsprung mit 7,36 Metern. Luka Herden sprang zu Saisonbeginn mit 7,27 Metern noch etwas verhalten. Beide starten in der U 20.