Bundesligist USC Münster verliert seine Zuspielerin. Mareike Hindriksen kehrt nach neun Jahren nach Aachen zurück und läuft in der neuen Saison für den einzigen NRW-Konkurrenten auf. Zwei Jahre lang trug die 31-Jährige das Trikot der Unabhängigen und war zugleich Kapitänin. „Aachen und vor allem die Fans sind immer in meinem Herzen geblieben. Ich habe den Kontakt zu vielen lieben Menschen im und um den Verein während der ganzen Jahre nie abreißen lassen und die Entwicklung der Ladies in Black verfolgt. Ich bin voller Vorfreude“, wird sie auf der Homepage des Clubs zitiert.