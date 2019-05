Preußen läuten in der Vorbereitung die Oranje-Wochen ein

Während sich die 3. Liga noch sortiert und mit dem Relegationsverlierer am Dienstagabend sein 20. und letztes Mitglied begrüßen durfte, gehen in der Preußen-Geschäftsstelle bereits die Planungen für die neue Saison in die heiße Phase. Am 11. Juni will Trainer Sven Hübscher seine Schützlinge zur Leistungsdiagnostik um sich versammeln. Schlappe zwei Wochen bleiben den Spielern noch, sich in Rekordzeit zu erholen und die Akkus aufzuladen, ehe unter dem neuen Trainer die Spielzeit 2019/2020 eingeläutet wird.

Zumindest in der Vorbereitung haben sich die Preußen ein naheliegendes Motto einfallen lassen und die Oranje-Wochen ausgerufen. Ende Juni ist ein fünftägiges Trainingslager in den Niederlanden eingeplant, anschließend wird der Ernstfall gegen die beiden Ehrendivisionisten FC Groningen (6. Juli) und Heracles Almelo (13. Juli in Billerbeck) geprobt, bevor am 19. Juli schon das erste Punktspiel in Liga drei angepfiffen wird.

Damit bleiben die Preußen einer guten alten Tradition treu, sich die Wettkampfhärte gegen Teams aus dem Nachbarland zu holen. Unvergessen der 3:1-Erfolg gegen Ajax Amsterdam vor Jahresfrist – eine der seltenen Niederlagen, die die Amsterdamer Überflieger in einer turbulenten Spielzeit noch kassieren sollten. Auch Almelo ist ein guter alter Bekannter der Preußen. Bereits zum sechsten Mal bietet sich das Team aus der Provinz Overijssel als Sparringspartner an – noch nie ging ein Testmatch aus Sicht der Münsteraner verloren. Zum ersten Vergleich kam es im Juli 2003, zuletzt trafen sich die Teams vor knapp einem Jahr ebenfalls in Billerbeck. Da endete der Vergleich im Übrigen 2:2-Unentschieden, Tobias Warschewski und Tobias Rühle hatten die zwischenzeitliche 2:0-Führung des SCP erzielt, beide sind nun nicht mehr für Münster im Einsatz.

Auch gegen den FC Groningen, in der Abschlusstabelle der Eredivisie Achter, trat der SCP bereits einmal an. Dieser Vergleich endete im November 2017 mit einer 1:4-Niederlage, das Ehrentor erzielte Sebastian Mai – ebenfalls nur noch passiver Teil der Preußen-Chronik.

Hübscher wird auf eine gesunde Mischung aus bewährten Kräften und jungen Neuzugängen bauen, die vom 27. Juni bis zum 1. Juli im Trainingslager zu einer schlagkräftigen Einheit geformt werden soll. Eine mannschaftsbildende Maßnahme, die in der Vorsaison noch dem Rotstift zum Opfer gefallen war. Das genaue Ziel behalten die Preußen noch für sich,

Einen Tag nach der Leistungsdiagnostik steht die erste Balleinheit an. Am 14. Juni haben dann alle Fans die Gelegenheit, das neu formierte Team bei einer öffentlichen Trainingseinheit im Preußenstadion etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Die ersten Gegner der Vorbereitung sind Auswahlmannschaften aus Emsdetten und Dülmen, es folgt das Testspiel gegen die U 23 von Borussia Dortmund, ehe die orangen Wochen und damit der Countdown eingeläutet werden

► Die Termine

11. Juni: Leistungsdiagnostik

12. Juni: Erste Trainingseinheit (16 Uhr)

14. Juni: Öffentliches Training im Stadion (16 Uhr)

15. Juni: Testspiel bei der Stadtauswahl Emsdetten (15 Uhr, Lange Water)

19. Juni: Testspiel bei der Stadtauswahl Dülmen (18.30 Uhr, Buldern)

26. Juni: Testspiel gegen Borussia Dortmund II (ohne Zuschauerbeteiligung)

27. Juni – 1. Juli: Trainingslager in den Niederlanden

6. Juli: Testspiel gegen den FC Groningen (Zeit und Ort noch offen)

13. Juli: Testspiel gegen Heracles Almelo (14 Uhr, Billerbeck)

19. – 22. Juli: Start 3. Liga