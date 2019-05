Feld komplett – fast 1800 zusätzliche Kilometer für Preußen Münster

Nicht erst seit Dienstagabend und dem Abschied vom SV Wehen Wiesbaden steht fest: Preußen Münster muss in der im Juli beginnenden neunten Drittliga-Saison wesentlich weitere Reisen einplanen als zuletzt. Die Abschiede vom Dauerrivalen VfL Osnabrück und dem nächsten Nachbarn SF Lotte machen sich bemerkbar, auch das NRW-Duell mit Fortuna Köln entfällt. Selbst Wiesbaden, in der Relegation Sieger gegen den FC Ingolstadt , war immer noch relativ zügig erreichbar. Nicht traurig sind die meisten Münsteraner hingegen, dass die Fahrten zum Karlsruher SC und vor allem zum VfR Aalen und zu Energie Cottbus entfallen. Sieben Kontrahenten sind weg, sieben neue kommen dazu.

In der Vorsaison musste der Preußen-Tross (und damit auch die Fanschar) noch 13 960 Kilometer für Hin- und Rückfahrten einplanen, nun sind es zusammen satte 15 728. Zumindest sofern sich die Busfahrer an den schnellsten Routen von Google-Maps orientieren. Auf die Frage, warum er sich nicht unbedingt Ingolstadt als künftigen Gegner wünsche, antwortete Geschäftsführer Malte Metzelder zuletzt, dass er den Schanzern nicht nur aufgrund seiner langen Vergangenheit feste die Daumen drücke und ihnen keinen Abstieg wünsche. Sondern auch weil die Kosten für den Trip nach Oberbayern natürlich wesentlich höher sind im Vergleich zu Wehen. Auch sowas hat in Zeiten knapper Kassen eine Relevanz, nicht nur für die Preußen.

Die dürfen sich immerhin über kürzere Distanzen zum MSV Duisburg und zu Viktoria Köln freuen. Zum 1. FC Magdeburg und Waldhof Mannheim kommt man auch noch relativ entspannt, dort warten zudem Traditionsvereine, in deren Stadien gute Stimmung fast garantiert ist. Eine ordentliche Strecke ist hingegen zum Chemnitzer FC zurückzulegen. Und neben Ingolstadt ist die zweite Mannschaft von Bayern München der nun fünfte Club aus dem südöstlichsten Bundesland in der 3. Liga.

Weite Reisen in den Süden

SpVgg Unterhaching, TSV 1860 und die FCB-Reserve, danach Chemnitz und der FSV Zwickau – das sind fünf Strecken über 500 Kilometer. Die schnellsten Wege führen nach Duisburg, Düsseldorf (wo der KFC Uerdingen seine Partien nun austrägt), Köln, zum SV Meppen und zu Eintracht Braunschweig.

Die Spielklasse ist also seit Dienstag komplett. Verschiebungen sind eher nicht zu erwarten. Die Wackelkandidaten Chemnitz und Duisburg sollen die Lizenz erhalten, der 1. FC Kaiserslautern hat nach dem Benefizspiel gegen die Bayern auch positive Signale erhalten. Das 20-köpfige Feld also. Es ist mal wieder ein illustres.